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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:21
Zebra написав: Vitl написав: Zebra написав:
Вы не теми индексами меряетесь. Наиболее точен индекс RSI на дневке.
Вообще индексы - это вспомогательные инструменты, на них полагаться не стоит.Важнее анализ объёмов и трендовые линии.Ну и конечно же новости, кот могут сломать все индексы и линии.
Если смотреть на объемы, по битку и большинству альтов, то цены объемы на уровне лета прошлого года, а цены февраль-март, что говорит о ловушке.
Тут больше значение имеет изменение объёмов, т е рост основан на их увеличении, независимо что было когда то.И по поводу 10К - https://forklog.com/tsena-bitkoina-preo ... ih-rynkah/
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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