RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1200120112021203

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:55

  Vitl написав:
  Zebra написав:Вы не теми индексами меряетесь. Наиболее точен индекс RSI на дневке.

Вообще индексы - это вспомогательные инструменты, на них полагаться не стоит.Важнее анализ объёмов и трендовые линии.Ну и конечно же новости, кот могут сломать все индексы и линии. :D

Если смотреть на объемы, по битку и большинству альтов, то цены объемы на уровне лета прошлого года, а цены февраль-март, что говорит о ловушке.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5751
З нами з: 21.09.12
Подякував: 377 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:21

  Zebra написав:
  Vitl написав:
  Zebra написав:Вы не теми индексами меряетесь. Наиболее точен индекс RSI на дневке.

Вообще индексы - это вспомогательные инструменты, на них полагаться не стоит.Важнее анализ объёмов и трендовые линии.Ну и конечно же новости, кот могут сломать все индексы и линии. :D

Если смотреть на объемы, по битку и большинству альтов, то цены объемы на уровне лета прошлого года, а цены февраль-март, что говорит о ловушке.


Тут больше значение имеет изменение объёмов, т е рост основан на их увеличении, независимо что было когда то.И по поводу 10К - https://forklog.com/tsena-bitkoina-preo ... ih-rynkah/
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14045
З нами з: 04.05.10
Подякував: 593 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:48

Спред между покупкой биткойна за гривну и продажей биткойна за гривну вырос до 14000, как видим. Это признак того, что волатильность растет, и все больше народа не понимает, куда дальше.
Но на панический слив еще не похоже, скорее, на коррекцию перед очередной попыткой прорвать 10к вверх.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1297
З нами з: 22.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:12

  Искатель написав:Спред между покупкой биткойна за гривну и продажей биткойна за гривну вырос до 14000, как видим. Это признак того, что волатильность растет, и все больше народа не понимает, куда дальше.
Но на панический слив еще не похоже, скорее, на коррекцию перед очередной попыткой прорвать 10к вверх.

Минус 600 баксов от недавнего максимума - очень даже похоже на слив
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20544
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 4555 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1200120112021203
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4924, 4925, 4926
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
49258 164699870
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 08:26
Libo
Валютный рынок в мире 1 ... 619, 620, 621
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6202 1309860
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 07:39
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36382
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8190)
07.05.2018 09:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.