Если смотреть на объемы, по битку и большинству альтов, то цены объемы на уровне лета прошлого года, а цены февраль-март, что говорит о ловушке.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:55
Если смотреть на объемы, по битку и большинству альтов, то цены объемы на уровне лета прошлого года, а цены февраль-март, что говорит о ловушке.
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:21
Тут больше значение имеет изменение объёмов, т е рост основан на их увеличении, независимо что было когда то.И по поводу 10К -
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 07 тра, 2018 07:48
Спред между
Но на панический слив еще не похоже, скорее, на коррекцию перед очередной попыткой прорвать 10к вверх.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:12
Минус 600 баксов от недавнего максимума - очень даже похоже на слив
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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