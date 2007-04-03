Спред между покупкой биткойна за гривну и продажей биткойна за гривну вырос до 14000, как видим. Это признак того, что волатильность растет, и все больше народа не понимает, куда дальше. Но на панический слив еще не похоже, скорее, на коррекцию перед очередной попыткой прорвать 10к вверх.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Спред между покупкой биткойна за гривну и продажей биткойна за гривну вырос до 14000, как видим. Это признак того, что волатильность растет, и все больше народа не понимает, куда дальше. Но на панический слив еще не похоже, скорее, на коррекцию перед очередной попыткой прорвать 10к вверх.
Минус 600 баксов от недавнего максимума - очень даже похоже на слив
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Уоррен Баффет: Биткоин — это крысиный яд в квадрате
Знаменитый инвестор Уоррен Баффет, известный как оракул из Омахи, вновь дал криптовалютам негативную оценку. Выступая на ежегодном собрании акционеров возглавляемой им холдинговой компании Berkshire Hathaway в субботу, 5 мая, Баффет заявил, что «биткоин — это крысиный яд в квадрате». Слова Баффета процитировала сотрудница телеканала CNBC Бекки Квик.
В ходе того же собрания вице-председатель Berkshire Hathaway и многолетний сотрудник Баффета Чарли Мангер сказал:
Я испытываю к криптовалютам ещё большую антипатию, чем Уоррен… мне кажется, это просто слабоумие.
Торговлю криптовалютами он сравнил с ситуацией, «когда кто-то продаёт дерьмо, а тебе не досталось».
В интервью телеканалу CNBC в январе Баффет предостерёг инвесторов по поводу хайпа вокруг биткоина и других криптовалют. Тогда председатель и глава Berkshire Hathaway сказал:
В целом я могу практически гарантировать, что криптовалюты ждёт бесславный конец.
Уоррен Баффет последовательно критикует криптовалюты на протяжении нескольких последних лет. Так, недавно он заявлял, что «биткоин — это просто шутка», и утверждал, что «биткоин — это не инвестиция».
На азиатских биржах торги идут в местных валютах. 10к во всеобщем понимании это пробой и закрепление, поход на 11.
Если брать в среднем по миру, то на биржах СНГ биток еле до 9000-9500 дорос.
Так что запала для роста в космос не было.
5 мая на Битфайнексе - 9990,00, на СЕХе - 9900. Практически 10к. Но не вынесла сливная душа у 4% - нажала на слив
- посмотрим, будет ли коррекция ниже 9300 или нет - после коррекции по идее очередной рост(волны, мать их )и вероятность не только взятия, но и закрепления выше 10 велика.Но я сам всегда говорю - не нужно утверждать, будем посмотреть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.