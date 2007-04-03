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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1200120112021203

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:55

  Vitl написав:
  Zebra написав:Вы не теми индексами меряетесь. Наиболее точен индекс RSI на дневке.

Вообще индексы - это вспомогательные инструменты, на них полагаться не стоит.Важнее анализ объёмов и трендовые линии.Ну и конечно же новости, кот могут сломать все индексы и линии. :D

Если смотреть на объемы, по битку и большинству альтов, то цены объемы на уровне лета прошлого года, а цены февраль-март, что говорит о ловушке.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:21

  Zebra написав:
  Vitl написав:
  Zebra написав:Вы не теми индексами меряетесь. Наиболее точен индекс RSI на дневке.

Вообще индексы - это вспомогательные инструменты, на них полагаться не стоит.Важнее анализ объёмов и трендовые линии.Ну и конечно же новости, кот могут сломать все индексы и линии. :D

Если смотреть на объемы, по битку и большинству альтов, то цены объемы на уровне лета прошлого года, а цены февраль-март, что говорит о ловушке.


Тут больше значение имеет изменение объёмов, т е рост основан на их увеличении, независимо что было когда то.И по поводу 10К - https://forklog.com/tsena-bitkoina-preo ... ih-rynkah/
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:48

Спред между покупкой биткойна за гривну и продажей биткойна за гривну вырос до 14000, как видим. Это признак того, что волатильность растет, и все больше народа не понимает, куда дальше.
Но на панический слив еще не похоже, скорее, на коррекцию перед очередной попыткой прорвать 10к вверх.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:12

  Искатель написав:Спред между покупкой биткойна за гривну и продажей биткойна за гривну вырос до 14000, как видим. Это признак того, что волатильность растет, и все больше народа не понимает, куда дальше.
Но на панический слив еще не похоже, скорее, на коррекцию перед очередной попыткой прорвать 10к вверх.

Минус 600 баксов от недавнего максимума - очень даже похоже на слив
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:35

  Vitl написав:И по поводу 10К - https://forklog.com/tsena-bitkoina-preo ... ih-rynkah/

На азиатских биржах торги идут в местных валютах. 10к во всеобщем понимании это пробой и закрепление, поход на 11.

Если брать в среднем по миру, то на биржах СНГ биток еле до 9000-9500 дорос.

Так что запала для роста в космос не было.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:55

  Zebra написав:
  Vitl написав:И по поводу 10К - https://forklog.com/tsena-bitkoina-preo ... ih-rynkah/

На азиатских биржах торги идут в местных валютах. 10к во всеобщем понимании это пробой и закрепление, поход на 11.

Если брать в среднем по миру, то на биржах СНГ биток еле до 9000-9500 дорос.

Так что запала для роста в космос не было.

5 мая на Битфайнексе - 9990,00, на СЕХе - 9900. Практически 10к. Но не вынесла сливная душа у 4% - нажала на слив :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Баффет опять ругается

Уоррен Баффет: Биткоин — это крысиный яд в квадрате

Знаменитый инвестор Уоррен Баффет, известный как оракул из Омахи, вновь дал криптовалютам негативную оценку. Выступая на ежегодном собрании акционеров возглавляемой им холдинговой компании Berkshire Hathaway в субботу, 5 мая, Баффет заявил, что «биткоин — это крысиный яд в квадрате». Слова Баффета процитировала сотрудница телеканала CNBC Бекки Квик.

В ходе того же собрания вице-председатель Berkshire Hathaway и многолетний сотрудник Баффета Чарли Мангер сказал:

Я испытываю к криптовалютам ещё большую антипатию, чем Уоррен… мне кажется, это просто слабоумие.

Торговлю криптовалютами он сравнил с ситуацией, «когда кто-то продаёт дерьмо, а тебе не досталось».


В интервью телеканалу CNBC в январе Баффет предостерёг инвесторов по поводу хайпа вокруг биткоина и других криптовалют. Тогда председатель и глава Berkshire Hathaway сказал:

В целом я могу практически гарантировать, что криптовалюты ждёт бесславный конец.


Уоррен Баффет последовательно критикует криптовалюты на протяжении нескольких последних лет. Так, недавно он заявлял, что «биткоин — это просто шутка», и утверждал, что «биткоин — это не инвестиция».

https://coinspot.io/people/uorren-baffe ... -kvadrate/
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:23

  Vitaka написав:
  Zebra написав:
  Vitl написав:И по поводу 10К - https://forklog.com/tsena-bitkoina-preo ... ih-rynkah/

На азиатских биржах торги идут в местных валютах. 10к во всеобщем понимании это пробой и закрепление, поход на 11.

Если брать в среднем по миру, то на биржах СНГ биток еле до 9000-9500 дорос.

Так что запала для роста в космос не было.

5 мая на Битфайнексе - 9990,00, на СЕХе - 9900. Практически 10к. Но не вынесла сливная душа у 4% - нажала на слив :)


- посмотрим, будет ли коррекция ниже 9300 или нет
- после коррекции по идее очередной рост(волны, мать их :) )и вероятность не только взятия, но и закрепления выше 10 велика.Но я сам всегда говорю - не нужно утверждать, будем посмотреть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:24

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не ну мы и так видим, что вложившиеся в евро, в бетон, в другое, тоже очень активно критикуют крипту.Так устроен человек, я их не обвиняю... :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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