Эфирчик прилично потерял соотношения к "золоту". Та и Кеша сдаёт.
Упсс... Пошло надувательство пузырей
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Эфирчик прилично потерял соотношения к "золоту". Та и Кеша сдаёт.
Упсс... Пошло надувательство пузырей
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:36
Исследование: в мире установлено почти три тысячи Биткоин-банкоматов
По данным издания Bitcoin news, сейчас в мире установлено около 3 тысяч банкоматов, которые позволяют совершать операции с криптовалютами. Больше половины банкоматов установлены в США, многие из них сосредоточены в Нью-Йорке и Чикаго. Среди европейских стран выделяется Австрия. Далее следуют Мальта и Франция.
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