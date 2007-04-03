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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:51
Эфирчик прилично потерял соотношения к "золоту". Та и Кеша сдаёт.
Упсс... Пошло надувательство пузырей
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Vitaka
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Додано: Пон 07 тра, 2018 16:47
Биткоину прогнозируют "взлет"
Цена биткоина на данный момент находится на уровне 9 800 долл., а потенциально в течение ближайшей недели курс сможет преодолеть эту отметку и достичь значения 11 тыс. долл.
Об этом в комментарии сообщил аналитик «Альпари» Максим Пархоменко.
«На прошлой неделе цена биткоина продолжила свое восходящее движение к отметке в 10 тыс. долл.. Но с первой попытки преодолеть эту черту она не смогла. На данный момент цена находится на уровне 9 800 долл. Потенциально в течение ближайшей недели курс сможет преодолеть эту отметку и достичь значения 11 тыс. долл.», – сказал Пархоменко.
Он отметил, что капитализация рынка восстановилась до 450 млрд – отметки начала марта, и продолжает увеличиваться. Большинство монет растут стремительными темпами, от 10% до 50% за неделю. Компания Bitmain продолжает свою экспансию на рынке майнинга.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:36
Исследование: в мире установлено почти три тысячи Биткоин-банкоматов
По данным издания Bitcoin news, сейчас в мире установлено около 3 тысяч банкоматов, которые позволяют совершать операции с криптовалютами. Больше половины банкоматов установлены в США, многие из них сосредоточены в Нью-Йорке и Чикаго. Среди европейских стран выделяется Австрия. Далее следуют Мальта и Франция.
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greenozon
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Додано: Пон 07 тра, 2018 21:10
greenozon написав:
Исследование: в мире установлено почти три тысячи Биткоин-банкоматов
По данным издания Bitcoin news, сейчас в мире установлено около 3 тысяч банкоматов, которые позволяют совершать операции с криптовалютами. Больше половины банкоматов установлены в США, многие из них сосредоточены в Нью-Йорке и Чикаго. Среди европейских стран выделяется Австрия. Далее следуют Мальта и Франция.
В биткоин-автоматах можно приобрести биток, а вот чтобы продать - добро пожаловать на танцы с бубном
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antey1969
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