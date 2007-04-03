RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1201120212031204

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфирчик прилично потерял соотношения к "золоту". Та и Кеша сдаёт.
Упсс... Пошло надувательство пузырей :)
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1152
З нами з: 15.10.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биткоину прогнозируют "взлет"

Цена биткоина на данный момент находится на уровне 9 800 долл., а потенциально в течение ближайшей недели курс сможет преодолеть эту отметку и достичь значения 11 тыс. долл.
Об этом в комментарии сообщил аналитик «Альпари» Максим Пархоменко.

«На прошлой неделе цена биткоина продолжила свое восходящее движение к отметке в 10 тыс. долл.. Но с первой попытки преодолеть эту черту она не смогла. На данный момент цена находится на уровне 9 800 долл. Потенциально в течение ближайшей недели курс сможет преодолеть эту отметку и достичь значения 11 тыс. долл.», – сказал Пархоменко.

Он отметил, что капитализация рынка восстановилась до 450 млрд – отметки начала марта, и продолжает увеличиваться. Большинство монет растут стремительными темпами, от 10% до 50% за неделю. Компания Bitmain продолжает свою экспансию на рынке майнинга.
Surfer
 
Повідомлень: 991
З нами з: 14.11.13
Подякував: 59 раз.
Подякували: 237 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:36

Исследование: в мире установлено почти три тысячи Биткоин-банкоматов
По данным издания Bitcoin news, сейчас в мире установлено около 3 тысяч банкоматов, которые позволяют совершать операции с криптовалютами. Больше половины банкоматов установлены в США, многие из них сосредоточены в Нью-Йорке и Чикаго. Среди европейских стран выделяется Австрия. Далее следуют Мальта и Франция.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 01.06.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:10

  greenozon написав:Исследование: в мире установлено почти три тысячи Биткоин-банкоматов
По данным издания Bitcoin news, сейчас в мире установлено около 3 тысяч банкоматов, которые позволяют совершать операции с криптовалютами. Больше половины банкоматов установлены в США, многие из них сосредоточены в Нью-Йорке и Чикаго. Среди европейских стран выделяется Австрия. Далее следуют Мальта и Франция.

В биткоин-автоматах можно приобрести биток, а вот чтобы продать - добро пожаловать на танцы с бубном
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6822
З нами з: 30.11.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

До хомяков начинает доходить, что их разводят: https://forknews.io/ico/001159-beskonec ... ple-o.html
airmax78
 
Повідомлень: 24436
З нами з: 25.10.12
Подякував: 654 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:36

А вот в этом месте всем присутствующим должно стать обидно:
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 24436
З нами з: 25.10.12
Подякував: 654 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:08

Появилась возможность купить за гривну EOS - хит последних месяцев.
Кроме того, можно также купить за гривну Zcach(зек).
Вариантов пока не очень много, но уже есть.

Кстати, кто собирается заводить на Bitfinex, будьте внимательны: теперь с сумм меньше 1000 долларов (в эквиваленте) биржа берет небольшой налог (комиссию) при вводе.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1302
З нами з: 22.02.16
Подякував: 113 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1201120212031204
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша, ЛОБ і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4936, 4937, 4938
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
49371 164730803
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 11:30
FairyPrince
Валютный рынок в мире 1 ... 619, 620, 621
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6207 1310489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 10:58
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36401
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56126)
08.05.2018 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.