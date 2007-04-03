Уровень 23.6% прошли
Идём на 38.2%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Уровень 23.6% прошли
Идём на 38.2%
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Додано: Вів 08 тра, 2018 15:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
втопку жлобську біржку, є купа інших цікавіших
+50грн !
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Додано: Вів 08 тра, 2018 20:03
Да ладно... Вон Зебра Вам расскажет, как можно косить бабло на процентах, даже особо не утруждаясь... Сегодня было 0,14% в день, это выходит
0,14*365 *0,85 (биржа берет себе 15% от дохода по лендингу) = 43,44% годовых. В долларах.
А можно и больше ставку зацепить, если повезет...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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