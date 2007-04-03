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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1202120312041205

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Уровень 23.6% прошли
Идём на 38.2% :)Зображення
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Искатель написав:биржа берет небольшой налог (комиссию) при вводе.


втопку жлобську біржку, є купа інших цікавіших :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:03

  greenozon написав:
  Искатель написав:биржа берет небольшой налог (комиссию) при вводе.


втопку жлобську біржку, є купа інших цікавіших :)


Да ладно... Вон Зебра Вам расскажет, как можно косить бабло на процентах, даже особо не утруждаясь... Сегодня было 0,14% в день, это выходит
0,14*365 *0,85 (биржа берет себе 15% от дохода по лендингу) = 43,44% годовых. В долларах.
А можно и больше ставку зацепить, если повезет...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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