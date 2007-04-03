Уровень 23.6% прошли
Идём на 38.2%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Уровень 23.6% прошли
Идём на 38.2%
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Додано: Вів 08 тра, 2018 15:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
втопку жлобську біржку, є купа інших цікавіших
+50грн !
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Додано: Вів 08 тра, 2018 20:03
Да ладно... Вон Зебра Вам расскажет, как можно косить бабло на процентах, даже особо не утруждаясь... Сегодня было 0,14% в день, это выходит
0,14*365 *0,85 (биржа берет себе 15% от дохода по лендингу) = 43,44% годовых. В долларах.
А можно и больше ставку зацепить, если повезет...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 09 тра, 2018 19:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 09 тра, 2018 20:29
???
на Синдикаторі отримав кілька часток ЕТН, цікаво чи можна їх завести на якусь біржу, щоб поторгувати? чи на тій біржі можна відкрити гаманець? маю кілька баксів кеш-беку - яки чином можна їх завести на біржу?
Додано: Сер 09 тра, 2018 23:13
Не, не так
(0,14% * 0.85 + 1) ^ 365 = 54,35% годовых в долларах. У нас банки за год столько не дают уже в валюте, как на битфинекс за месяц.
Но есть одно ограничение - битфинекс сейчас только для богатых. Минимальный депозит - эквивалент 10к у.е.
Лендинг доступен также в евро, фунтах и йене.
Додано: Чет 10 тра, 2018 00:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra, меньше 10к не разместить или ещё какое-то ограничение?
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