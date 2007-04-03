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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 тра, 2018 23:43
phantom_systems написав: Zebra написав:
возьмем по 3-4к
Если очень повезёт.
Легко. Пузырь доткомов тому подтверждение. Хайп имеет свойство заканчиваться и сменяться на хейт.
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Zebra
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