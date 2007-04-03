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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 тра, 2018 23:43
phantom_systems написав: Zebra написав:
возьмем по 3-4к
Если очень повезёт.
Легко. Пузырь доткомов тому подтверждение. Хайп имеет свойство заканчиваться и сменяться на хейт.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:23
Zebra написав:
Пошел треш по типу доткомов.
Этот парень - железобетонный. "Ребята, я помог вас кинуть, заработал на этом немного бабосов, но так бывает, все заипок, несите еще. У вас же много денех - это ж самый легко возобновляемый ресурс."
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:39
Ну че, поход туземун выдохся? Постригли очередную партию лохов и снова вниз.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:45
airmax78 написав:Ну че, поход туземун выдохся? Постригли очередную партию лохов и снова вниз.
Я ж писал, идём на 8600, эти промежуточные туземунчики то так, последний вагон шорты открыть
Впрочем я свой шорт закрыл, откупился уже
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:25
хорошо падаем! еще немного и можно потихоньку заходить
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