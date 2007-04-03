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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1204120512061207

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:43

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:возьмем по 3-4к

Если очень повезёт.

Легко. Пузырь доткомов тому подтверждение. Хайп имеет свойство заканчиваться и сменяться на хейт.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:23

  Zebra написав:Пошел треш по типу доткомов.


Этот парень - железобетонный. "Ребята, я помог вас кинуть, заработал на этом немного бабосов, но так бывает, все заипок, несите еще. У вас же много денех - это ж самый легко возобновляемый ресурс."
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну че, поход туземун выдохся? Постригли очередную партию лохов и снова вниз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78 написав:Ну че, поход туземун выдохся? Постригли очередную партию лохов и снова вниз.
Я ж писал, идём на 8600, эти промежуточные туземунчики то так, последний вагон шорты открыть
:mrgreen:
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Впрочем я свой шорт закрыл, откупился уже
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

хорошо падаем! еще немного и можно потихоньку заходить
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:36

  barabass написав:хорошо падаем! еще немного и можно потихоньку заходить

Плохо падаем, медленно. Надо хотя бы на 10% в день.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:39

  airmax78 написав:
  barabass написав:хорошо падаем! еще немного и можно потихоньку заходить

Плохо падаем, медленно. Надо хотя бы на 10% в день.

EOS хорошо летит, уверовавшие в этот триппер попадают по крупному :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:21

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  barabass написав:хорошо падаем! еще немного и можно потихоньку заходить

Плохо падаем, медленно. Надо хотя бы на 10% в день.

EOS хорошо летит, уверовавшие в этот триппер попадают по крупному :lol:

Я так понимаю, что это вообще не проблема для "инвесторов", ведь "Деньги - самый легко возобновляемый ресурс"(с)
airmax78
 
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  #<1 ... 1204120512061207
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