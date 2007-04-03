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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:33
airmax78 написав: Zebra написав:
Пошел треш по типу доткомов.
Этот парень - железобетонный. "Ребята, я помог вас кинуть, заработал на этом немного бабосов, но так бывает, все заипок, несите еще. У вас же много денех - это ж самый легко возобновляемый ресурс."
Подивився. РЕКОМЕНДУЮ ВСІМ. Я заробив - Ви попали. Ви попали тому що лошари. Вся суть криптовалютного ринку в одному відео. Одне з найкращих навчальних відео по крипті.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:14
Первый написав: airmax78 написав: Zebra написав:
Пошел треш по типу доткомов.
Этот парень - железобетонный. "Ребята, я помог вас кинуть, заработал на этом немного бабосов, но так бывает, все заипок, несите еще. У вас же много денех - это ж самый легко возобновляемый ресурс."
Подивився. РЕКОМЕНДУЮ ВСІМ. Я заробив - Ви попали. Ви попали тому що лошари. Вся суть криптовалютного ринку в одному відео. Одне з найкращих навчальних відео по крипті.
не вижу никакого криминала
ИСО на 90% скам, ну а кто влез туда на всю катлету тот вася
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