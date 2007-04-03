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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1205120612071208

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:33

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Пошел треш по типу доткомов.


Этот парень - железобетонный. "Ребята, я помог вас кинуть, заработал на этом немного бабосов, но так бывает, все заипок, несите еще. У вас же много денех - это ж самый легко возобновляемый ресурс."


Подивився. РЕКОМЕНДУЮ ВСІМ. Я заробив - Ви попали. Ви попали тому що лошари. Вся суть криптовалютного ринку в одному відео. Одне з найкращих навчальних відео по крипті.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:14

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:Пошел треш по типу доткомов.


Этот парень - железобетонный. "Ребята, я помог вас кинуть, заработал на этом немного бабосов, но так бывает, все заипок, несите еще. У вас же много денех - это ж самый легко возобновляемый ресурс."


Подивився. РЕКОМЕНДУЮ ВСІМ. Я заробив - Ви попали. Ви попали тому що лошари. Вся суть криптовалютного ринку в одному відео. Одне з найкращих навчальних відео по крипті.


не вижу никакого криминала
ИСО на 90% скам, ну а кто влез туда на всю катлету тот вася
barabass
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