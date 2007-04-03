Подивився. РЕКОМЕНДУЮ ВСІМ. Я заробив - Ви попали. Ви попали тому що лошари. Вся суть криптовалютного ринку в одному відео. Одне з найкращих навчальних відео по крипті.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:33
Подивився. РЕКОМЕНДУЮ ВСІМ. Я заробив - Ви попали. Ви попали тому що лошари. Вся суть криптовалютного ринку в одному відео. Одне з найкращих навчальних відео по крипті.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:14
не вижу никакого криминала
ИСО на 90% скам, ну а кто влез туда на всю катлету тот вася
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:15
Податкова Ізраїлю оголосила полювання на біткоїн-трейдерів
Ізраїльські податківці через соцмережі виявляють криптовалютних трейдерів, які не платять прибутковий податок.
Про це повідомляє Insider.Pro.
Запідозреним в ухилянні від сплати відомство розсилає відповідні повідомлення.
Представники податкової вимагають розкрити інформацію про транзакції, рахунки і гаманці, якими володіють порушники. Також ухильниками необхідно повідомити, чи займаються вони майнінгом. Попередньо, щодо деяких підозрюваних вже складено протоколи, хоча ніяких фактичних доказів у відомства немає.
Як саме ведеться моніторинг не уточнюється, проте передбачається, що персональні дані торговців біткоїнів податківці отримують від банків, які дуже вороже ставляться до криптовалютних транзакцій.
Нагадаємо, податкова служба Ізраїлю визнала біткоїн активом. Згідно з чинним у країні законодавством, тим, хто здійснює операції з криптовалютами необхідно сплачувати податок на приріст капіталу в розмірі 25%, з юридичних осіб стягується ПДВ в розмірі 17%.
Примітно, що при цьому ЦБ Ізраїлю досі не визнав біткоїн валютою і взагалі законним платіжним засобом.
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