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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1205120612071208

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 129
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
48
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:33

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Пошел треш по типу доткомов.


Этот парень - железобетонный. "Ребята, я помог вас кинуть, заработал на этом немного бабосов, но так бывает, все заипок, несите еще. У вас же много денех - это ж самый легко возобновляемый ресурс."


Подивився. РЕКОМЕНДУЮ ВСІМ. Я заробив - Ви попали. Ви попали тому що лошари. Вся суть криптовалютного ринку в одному відео. Одне з найкращих навчальних відео по крипті.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:14

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:Пошел треш по типу доткомов.


Этот парень - железобетонный. "Ребята, я помог вас кинуть, заработал на этом немного бабосов, но так бывает, все заипок, несите еще. У вас же много денех - это ж самый легко возобновляемый ресурс."


Подивився. РЕКОМЕНДУЮ ВСІМ. Я заробив - Ви попали. Ви попали тому що лошари. Вся суть криптовалютного ринку в одному відео. Одне з найкращих навчальних відео по крипті.


не вижу никакого криминала
ИСО на 90% скам, ну а кто влез туда на всю катлету тот вася
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:15

Податкова Ізраїлю оголосила полювання на біткоїн-трейдерів
Ізраїльські податківці через соцмережі виявляють криптовалютних трейдерів, які не платять прибутковий податок.

Про це повідомляє Insider.Pro.

Запідозреним в ухилянні від сплати відомство розсилає відповідні повідомлення.

Представники податкової вимагають розкрити інформацію про транзакції, рахунки і гаманці, якими володіють порушники. Також ухильниками необхідно повідомити, чи займаються вони майнінгом. Попередньо, щодо деяких підозрюваних вже складено протоколи, хоча ніяких фактичних доказів у відомства немає.

Як саме ведеться моніторинг не уточнюється, проте передбачається, що персональні дані торговців біткоїнів податківці отримують від банків, які дуже вороже ставляться до криптовалютних транзакцій.

Нагадаємо, податкова служба Ізраїлю визнала біткоїн активом. Згідно з чинним у країні законодавством, тим, хто здійснює операції з криптовалютами необхідно сплачувати податок на приріст капіталу в розмірі 25%, з юридичних осіб стягується ПДВ в розмірі 17%.

Примітно, що при цьому ЦБ Ізраїлю досі не визнав біткоїн валютою і взагалі законним платіжним засобом.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

coinbase начал темные игры https://www.youtube.com/watch?v=neR9-lCaVYE&feature=youtu.be
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 08:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я умею отлично прогнозировать движение крипты. Сказал, что 10к не возьмем - так и произошло.
Если идем ниже 8к - это уже однозначно продолжение нисходящего тренда и дно может быть ниже 6к
Zebra
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  #<1 ... 1205120612071208
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