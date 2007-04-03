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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:24
Zebra Я Вам как бывший крупье скажу, что хомячки не могут разочароваться! Если игрок азартный, он вернется. Игрок делает так: есть у него лишние 10000 баксов, он заходит в казино и сливает, потом через месяц снова приносит 10000, но уже выигрывает у казино 15000, потом он уже не через месяц приходит, а на следующий день, и сливает и то что выиграл вчера и те 10000, что приносил с собой. Потом что ему нужно? Правильно - подкопить деньжат! И вот он снова через месяц катает!
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