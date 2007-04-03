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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1207120812091210

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 130
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
38%
49
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:24

Zebra Я Вам как бывший крупье скажу, что хомячки не могут разочароваться! Если игрок азартный, он вернется. Игрок делает так: есть у него лишние 10000 баксов, он заходит в казино и сливает, потом через месяц снова приносит 10000, но уже выигрывает у казино 15000, потом он уже не через месяц приходит, а на следующий день, и сливает и то что выиграл вчера и те 10000, что приносил с собой. Потом что ему нужно? Правильно - подкопить деньжат! И вот он снова через месяц катает! :mrgreen:
Ferox
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  #<1 ... 1207120812091210
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