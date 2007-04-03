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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1207120812091210

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 130
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
38%
49
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:24

Zebra Я Вам как бывший крупье скажу, что хомячки не могут разочароваться! Если игрок азартный, он вернется. Игрок делает так: есть у него лишние 10000 баксов, он заходит в казино и сливает, потом через месяц снова приносит 10000, но уже выигрывает у казино 15000, потом он уже не через месяц приходит, а на следующий день, и сливает и то что выиграл вчера и те 10000, что приносил с собой. Потом что ему нужно? Правильно - подкопить деньжат! И вот он снова через месяц катает! :mrgreen:
P. S. Лохов повидал всяких, например, есть те, у кого если даже нет денег, то все равно каждый день приходят в казино и глазеют, как катают другие, есть такие, что только от звука крутящегося шарика бегут к рулетке, хотя сперва всех предупреждают, что сегодня уж он играет только в покер на 100 баксов,(это когда рулетка пустая), но приходит крупер и начинает на пустой рулетке крутить шарик, этот катала кричит: Не крути! Хватит! Проходит пять минут и он уже разменивает 5000 баксов и засыпает рулетку ставками. :wink:
Ferox
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:10

Это была последняя попытка пробить 10к, если верить графику 2014 года :mrgreen:
Сейчас хомячки очень сильно разочарованы, ну очень сильно

Зебра опять за свое :mrgreen:
Занесем в цитатник, и достанем в нужную минуту :wink:
Конечно, выше 10к тяжело пойти, потому что у крупняка ордера на продажу как раз выше 10к стоят.
Но и на откуп в районе 6к очень много.
Биток сейчас внутри сужающегося треугольника, выход из него все равно будет, хотя флет может длиться месяцами.
Естественно, при таких раскладах сходить на 3к более вероятно, чем на 11к -к гадалке не ходи :mrgreen:
Но это всего лишь вероятность.
Как и туземун, кстати :D
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Туземунеры не спят, продолжают раскачивать публику.

Майнинг вынудит цену на биткоин подняться до 36 тысяч долларов в 2019 году

Майнинг вынудит цену на биткоин подняться до 36 тысяч долларов в 2019 году
Согласно анализу взаимозависимости между затратами на майнинг и ценой на биткоин, который подготовил один из стратегов Fundstrat, Сэм Доктор, цена на криптовалюту номер один к 2019 году будет находится в диапазоне между 20.000 и 64.000 долларов США.

Расчеты базируются на соотношении цены на биткоин и максимально допустимых затрат на майнинг биткоина, которое известно как P/BE, и которое, по словам Доктора, «доказало, что может служить надежным долгосрочным уровнем поддержки».

Читайте также: Аналитик с Уолл-стрит рассказал, стоит ли сейчас инвестировать в криптовалюту

Том Ли так резюмировал результаты исследования в своем твиттере: “Мы ожидаем, что майнинг-индустрия будет расти в течение ближайших нескольких лет и это будет способствовать росту цены на BTC до уровня примерно 36.000 долларов США к концу 2019 года. Эти расчеты базируются на основе среднего исторического значения для P/BE, которые равны 1.8.
Эта цена в целом соответствует первоначальному прогнозу Ли, согласно которому к концу 2018 года цена на биткоин вырастет до 25.000”.

Ли известен своими оптимистичными прогнозами по поводу биткоина, однако, согласно недавнему опросу, 82% институциональных инвесторов также считают, что цена на биткоин уже прошла “дно”.

Согласно этому же опросу большинство респондентов считают, что к концу этого года цена на биткоин будет находится в районе от 10.000 до 20.000 долларов США.
Surfer
 
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