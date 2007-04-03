Додано: Суб 12 тра, 2018 19:24

Я Вам как бывший крупье скажу, что хомячки не могут разочароваться! Если игрок азартный, он вернется. Игрок делает так: есть у него лишние 10000 баксов, он заходит в казино и сливает, потом через месяц снова приносит 10000, но уже выигрывает у казино 15000, потом он уже не через месяц приходит, а на следующий день, и сливает и то что выиграл вчера и те 10000, что приносил с собой. Потом что ему нужно? Правильно - подкопить деньжат! И вот он снова через месяц катает!P. S. Лохов повидал всяких, например, есть те, у кого если даже нет денег, то все равно каждый день приходят в казино и глазеют, как катают другие, есть такие, что только от звука крутящегося шарика бегут к рулетке, хотя сперва всех предупреждают, что сегодня уж он играет только в покер на 100 баксов,(это когда рулетка пустая), но приходит крупер и начинает на пустой рулетке крутить шарик, этот катала кричит: Не крути! Хватит! Проходит пять минут и он уже разменивает 5000 баксов и засыпает рулетку ставками.