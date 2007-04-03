Zebra Я Вам как бывший крупье скажу, что хомячки не могут разочароваться! Если игрок азартный, он вернется. Игрок делает так: есть у него лишние 10000 баксов, он заходит в казино и сливает, потом через месяц снова приносит 10000, но уже выигрывает у казино 15000, потом он уже не через месяц приходит, а на следующий день, и сливает и то что выиграл вчера и те 10000, что приносил с собой. Потом что ему нужно? Правильно - подкопить деньжат! И вот он снова через месяц катает! P. S. Лохов повидал всяких, например, есть те, у кого если даже нет денег, то все равно каждый день приходят в казино и глазеют, как катают другие, есть такие, что только от звука крутящегося шарика бегут к рулетке, хотя сперва всех предупреждают, что сегодня уж он играет только в покер на 100 баксов,(это когда рулетка пустая), но приходит крупер и начинает на пустой рулетке крутить шарик, этот катала кричит: Не крути! Хватит! Проходит пять минут и он уже разменивает 5000 баксов и засыпает рулетку ставками.
Это была последняя попытка пробить 10к, если верить графику 2014 года Сейчас хомячки очень сильно разочарованы, ну очень сильно
Зебра опять за свое Занесем в цитатник, и достанем в нужную минуту Конечно, выше 10к тяжело пойти, потому что у крупняка ордера на продажу как раз выше 10к стоят. Но и на откуп в районе 6к очень много. Биток сейчас внутри сужающегося треугольника, выход из него все равно будет, хотя флет может длиться месяцами. Естественно, при таких раскладах сходить на 3к более вероятно, чем на 11к -к гадалке не ходи Но это всего лишь вероятность. Как и туземун, кстати
Майнинг вынудит цену на биткоин подняться до 36 тысяч долларов в 2019 году Согласно анализу взаимозависимости между затратами на майнинг и ценой на биткоин, который подготовил один из стратегов Fundstrat, Сэм Доктор, цена на криптовалюту номер один к 2019 году будет находится в диапазоне между 20.000 и 64.000 долларов США.
Расчеты базируются на соотношении цены на биткоин и максимально допустимых затрат на майнинг биткоина, которое известно как P/BE, и которое, по словам Доктора, «доказало, что может служить надежным долгосрочным уровнем поддержки».
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Том Ли так резюмировал результаты исследования в своем твиттере: “Мы ожидаем, что майнинг-индустрия будет расти в течение ближайших нескольких лет и это будет способствовать росту цены на BTC до уровня примерно 36.000 долларов США к концу 2019 года. Эти расчеты базируются на основе среднего исторического значения для P/BE, которые равны 1.8. Эта цена в целом соответствует первоначальному прогнозу Ли, согласно которому к концу 2018 года цена на биткоин вырастет до 25.000”.
Ли известен своими оптимистичными прогнозами по поводу биткоина, однако, согласно недавнему опросу, 82% институциональных инвесторов также считают, что цена на биткоин уже прошла “дно”.
Согласно этому же опросу большинство респондентов считают, что к концу этого года цена на биткоин будет находится в районе от 10.000 до 20.000 долларов США.
Это была последняя попытка пробить 10к, если верить графику 2014 года Сейчас хомячки очень сильно разочарованы, ну очень сильно
Зебра опять за свое Занесем в цитатник, и достанем в нужную минуту Конечно, выше 10к тяжело пойти, потому что у крупняка ордера на продажу как раз выше 10к стоят. Но и на откуп в районе 6к очень много. Биток сейчас внутри сужающегося треугольника, выход из него все равно будет, хотя флет может длиться месяцами. Естественно, при таких раскладах сходить на 3к более вероятно, чем на 11к -к гадалке не ходи Но это всего лишь вероятность. Как и туземун, кстати
Крупняк свои ордеры как поставил, так и снять может. Они хорошо мониторят рыночную ситуацию. Пока что вижу осторожные попытки раскачать рынок вверх. Флэт может быть всё лето, а может закончиться очень скоро. Объёмы торгов уже месяц держатся на уровне прошлогодних ноябрьских, а мощность сети выросла в 3 раза.
Но есть одно ограничение - битфинекс сейчас только для богатых. Минимальный депозит - эквивалент 10к у.е.
Лендинг доступен также в евро, фунтах и йене.
Вы, Zebra, почаще на биржу заходите - уже давно минимальная сумма для активации нового аккаунта составляет 1000 долларов в эквиваленте, а не 10 000.
И после того, как 1000 побывает на аккаунте, ее можно сразу выводить куда угодно - аккаунт все равно будет рабочим.
Для доступа к функциям платформы новые счета должны получить начальный капитал в 10,000 USD. Ваш текущий капитал счета составляет 0 USD.
Пожалуйста, внесите криптовалюту или станьте верифицированным и внесите депозит с помощью банковского перевода.
После достижения этого минимального эквити, все функции платформы станут доступны, и вы не будете обязаны поддерживать этот уровень эквити, чтобы продолжить. Вы сможете продолжать использовать Bitfinex при одновременном снижении собственного капитала, если вы хотите.
Если ваш капитал недавно изменился, и вы считаете, что теперь вы превысили минимум, пожалуйста, дайте несколько минут для обновления системы.
Спасибо, Bitfinex Management
или таки советуете за 2XRP погонять $1000 туда-сюда и убедиться вооотчию?