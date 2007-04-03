RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1207120812091210

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 130
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
38%
49
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:24

Zebra Я Вам как бывший крупье скажу, что хомячки не могут разочароваться! Если игрок азартный, он вернется. Игрок делает так: есть у него лишние 10000 баксов, он заходит в казино и сливает, потом через месяц снова приносит 10000, но уже выигрывает у казино 15000, потом он уже не через месяц приходит, а на следующий день, и сливает и то что выиграл вчера и те 10000, что приносил с собой. Потом что ему нужно? Правильно - подкопить деньжат! И вот он снова через месяц катает! :mrgreen:
P. S. Лохов повидал всяких, например, есть те, у кого если даже нет денег, то все равно каждый день приходят в казино и глазеют, как катают другие, есть такие, что только от звука крутящегося шарика бегут к рулетке, хотя сперва всех предупреждают, что сегодня уж он играет только в покер на 100 баксов,(это когда рулетка пустая), но приходит крупер и начинает на пустой рулетке крутить шарик, этот катала кричит: Не крути! Хватит! Проходит пять минут и он уже разменивает 5000 баксов и засыпает рулетку ставками. :wink:
Ferox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 473
З нами з: 17.03.14
Подякував: 97 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:10

Это была последняя попытка пробить 10к, если верить графику 2014 года :mrgreen:
Сейчас хомячки очень сильно разочарованы, ну очень сильно

Зебра опять за свое :mrgreen:
Занесем в цитатник, и достанем в нужную минуту :wink:
Конечно, выше 10к тяжело пойти, потому что у крупняка ордера на продажу как раз выше 10к стоят.
Но и на откуп в районе 6к очень много.
Биток сейчас внутри сужающегося треугольника, выход из него все равно будет, хотя флет может длиться месяцами.
Естественно, при таких раскладах сходить на 3к более вероятно, чем на 11к -к гадалке не ходи :mrgreen:
Но это всего лишь вероятность.
Как и туземун, кстати :D
artist_007
 
Повідомлень: 933
З нами з: 02.01.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Туземунеры не спят, продолжают раскачивать публику.

Майнинг вынудит цену на биткоин подняться до 36 тысяч долларов в 2019 году

Майнинг вынудит цену на биткоин подняться до 36 тысяч долларов в 2019 году
Согласно анализу взаимозависимости между затратами на майнинг и ценой на биткоин, который подготовил один из стратегов Fundstrat, Сэм Доктор, цена на криптовалюту номер один к 2019 году будет находится в диапазоне между 20.000 и 64.000 долларов США.

Расчеты базируются на соотношении цены на биткоин и максимально допустимых затрат на майнинг биткоина, которое известно как P/BE, и которое, по словам Доктора, «доказало, что может служить надежным долгосрочным уровнем поддержки».

Читайте также: Аналитик с Уолл-стрит рассказал, стоит ли сейчас инвестировать в криптовалюту

Том Ли так резюмировал результаты исследования в своем твиттере: “Мы ожидаем, что майнинг-индустрия будет расти в течение ближайших нескольких лет и это будет способствовать росту цены на BTC до уровня примерно 36.000 долларов США к концу 2019 года. Эти расчеты базируются на основе среднего исторического значения для P/BE, которые равны 1.8.
Эта цена в целом соответствует первоначальному прогнозу Ли, согласно которому к концу 2018 года цена на биткоин вырастет до 25.000”.

Ли известен своими оптимистичными прогнозами по поводу биткоина, однако, согласно недавнему опросу, 82% институциональных инвесторов также считают, что цена на биткоин уже прошла “дно”.

Согласно этому же опросу большинство респондентов считают, что к концу этого года цена на биткоин будет находится в районе от 10.000 до 20.000 долларов США.
Surfer
 
Повідомлень: 999
З нами з: 14.11.13
Подякував: 60 раз.
Подякували: 241 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:45

  artist_007 написав:
Это была последняя попытка пробить 10к, если верить графику 2014 года :mrgreen:
Сейчас хомячки очень сильно разочарованы, ну очень сильно

Зебра опять за свое :mrgreen:
Занесем в цитатник, и достанем в нужную минуту :wink:
Конечно, выше 10к тяжело пойти, потому что у крупняка ордера на продажу как раз выше 10к стоят.
Но и на откуп в районе 6к очень много.
Биток сейчас внутри сужающегося треугольника, выход из него все равно будет, хотя флет может длиться месяцами.
Естественно, при таких раскладах сходить на 3к более вероятно, чем на 11к -к гадалке не ходи :mrgreen:
Но это всего лишь вероятность.
Как и туземун, кстати :D

Крупняк свои ордеры как поставил, так и снять может. Они хорошо мониторят рыночную ситуацию. Пока что вижу осторожные попытки раскачать рынок вверх. Флэт может быть всё лето, а может закончиться очень скоро. Объёмы торгов уже месяц держатся на уровне прошлогодних ноябрьских, а мощность сети выросла в 3 раза.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 604
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:20

  airmax78 написав:Вот парень тоже так думает: https://news.finance.ua/ru/news/-/42587 ... ptovalyutu

а другие парни думают иначе :lol: https://news.finance.ua/ru/news/-/42609 ... -2019-godu
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5544
З нами з: 03.01.09
Подякував: 2991 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:32

  чик написав:
  airmax78 написав:Вот парень тоже так думает: https://news.finance.ua/ru/news/-/42587 ... ptovalyutu

а другие парни думают иначе :lol: https://news.finance.ua/ru/news/-/42609 ... -2019-godu

Экономическая теория гласит, что перепроизводство товара наоборот может снизить на него цену, даже в убыток производителям. Кризис перепроизводства - как то так.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5775
З нами з: 21.09.12
Подякував: 380 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Количество растёть: https://blockchain.info/charts/balance? ... qkyNVsFk9r
А как дела с капитализацией? Кто-то отслеживает?
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 15.10.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:36

  fighterjet написав:
Но есть одно ограничение - битфинекс сейчас только для богатых. Минимальный депозит - эквивалент 10к у.е.

Лендинг доступен также в евро, фунтах и йене.


Вы, Zebra, почаще на биржу заходите - уже давно минимальная сумма для активации нового аккаунта составляет 1000 долларов в эквиваленте, а не 10 000.

И после того, как 1000 побывает на аккаунте, ее можно сразу выводить куда угодно - аккаунт все равно будет рабочим.

Для доступа к функциям платформы новые счета должны получить начальный капитал в 10,000 USD. Ваш текущий капитал счета составляет 0 USD.

Пожалуйста, внесите криптовалюту или станьте верифицированным и внесите депозит с помощью банковского перевода.

После достижения этого минимального эквити, все функции платформы станут доступны, и вы не будете обязаны поддерживать этот уровень эквити, чтобы продолжить. Вы сможете продолжать использовать Bitfinex при одновременном снижении собственного капитала, если вы хотите.

Если ваш капитал недавно изменился, и вы считаете, что теперь вы превысили минимум, пожалуйста, дайте несколько минут для обновления системы.

Спасибо,
Bitfinex Management

или таки советуете за 2XRP погонять $1000 туда-сюда и убедиться вооотчию? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24319
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 13:00

https://www.bitfinex.com/posts/243

"We are very pleased to announce that the equity amount for new traders has been lowered from 10,000 to 1,000 USD equivalent."
fighterjet
 
Повідомлень: 58
З нами з: 07.03.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 14:10

  fighterjet написав:https://www.bitfinex.com/posts/243

"We are very pleased to announce that the equity amount for new traders has been lowered from 10,000 to 1,000 USD equivalent."

На криптопомойках сейчас каждый свежий штуцер на вес биткоэна. Не до жиру.
airmax78
 
Повідомлень: 24463
З нами з: 25.10.12
Подякував: 654 раз.
Подякували: 2788 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1207120812091210
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4952, 4953, 4954
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
49532 164814774
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 13:45
Lion+
Валютный рынок в мире 1 ... 621, 622, 623
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6221 1313368
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 08:35
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36483
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13282)
13.05.2018 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.