нет, надо на 2 дня заходить пока маленькие проценты, и как только проценты растут до сверхвысоких, пытаться закинуть на 30 дней.
У меня до сих пор часть депо висит по 0.64% в день, уже полмесяца.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:16
нет, надо на 2 дня заходить пока маленькие проценты, и как только проценты растут до сверхвысоких, пытаться закинуть на 30 дней.
У меня до сих пор часть депо висит по 0.64% в день, уже полмесяца.
Додано: Нед 13 тра, 2018 23:23
Куда важнее холодные кошельки Гокса. 10 мая как раз 8215 битков ушло и здравствуй, коррекция.
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:58
Додано: Пон 14 тра, 2018 19:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
зек попер, за ним все поперло
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ау, панове шпекулянти, де всі?
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:03
ось так :(
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