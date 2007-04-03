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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:16
barabass написав:
закинул на лендинг битфинекса, посмотрим что за тема
я так понимаю все депо надо разбивать и заходить пачучуть и еще часть держать на случай если будет сверхвысокий %
нет, надо на 2 дня заходить пока маленькие проценты, и как только проценты растут до сверхвысоких, пытаться закинуть на 30 дней.
У меня до сих пор часть депо висит по 0.64% в день, уже полмесяца.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 23:23
Куда важнее холодные кошельки Гокса. 10 мая как раз 8215 битков ушло и здравствуй, коррекция.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:38
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:58
artist_007 написав:
:shock:
Туземун-2
?
флуктруации, до 9к даже не дошли
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Додано: Пон 14 тра, 2018 19:10
зек попер, за ним все поперло
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barabass
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Додано: Сер 16 тра, 2018 08:15
Ау, панове шпекулянти, де всі?
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kotyk222
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:03
kotyk222 написав:
Ау, панове шпекулянти, де всі?
зиск рахують
ось так :(
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d_12
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:29
kotyk222 написав:
Ау, панове шпекулянти, де всі?
Валерьянку скупают.))
Пробиваем 8, и идём к 7ми.))
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NoNaMe
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:48
Давно не заглядав на btc, шо то за талер там появився, з чим його їдять?
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kotyk222
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:01
kotyk222 написав:
Давно не заглядав на btc, шо то за талер там появився, з чим його їдять?
перспективная беларусская монета, бацька освятил, надо брать на всю котлету, влезать в кредиты, к концу года сделает 100 иксов
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Zebra
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