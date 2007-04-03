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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1209121012111212>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 130
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
38%
49
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 17:16

  barabass написав:закинул на лендинг битфинекса, посмотрим что за тема
я так понимаю все депо надо разбивать и заходить пачучуть и еще часть держать на случай если будет сверхвысокий %

нет, надо на 2 дня заходить пока маленькие проценты, и как только проценты растут до сверхвысоких, пытаться закинуть на 30 дней.

У меня до сих пор часть депо висит по 0.64% в день, уже полмесяца.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:23

  Vitaka написав:Количество растёть: https://blockchain.info/charts/balance? ... qkyNVsFk9r
А как дела с капитализацией? Кто-то отслеживает?

Куда важнее холодные кошельки Гокса. 10 мая как раз 8215 битков ушло и здравствуй, коррекция.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:38

:shock: :shock: :shock:
Туземун-2 :mrgreen: ?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:58

  artist_007 написав::shock: :shock: :shock:
Туземун-2 :mrgreen: ?

флуктруации, до 9к даже не дошли
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

зек попер, за ним все поперло
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ау, панове шпекулянти, де всі?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:03

  kotyk222 написав:Ау, панове шпекулянти, де всі?


зиск рахують :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:29

  kotyk222 написав:Ау, панове шпекулянти, де всі?

Валерьянку скупают.))
Пробиваем 8, и идём к 7ми.))
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Давно не заглядав на btc, шо то за талер там появився, з чим його їдять?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:01

  kotyk222 написав:Давно не заглядав на btc, шо то за талер там появився, з чим його їдять?

перспективная беларусская монета, бацька освятил, надо брать на всю котлету, влезать в кредиты, к концу года сделает 100 иксов
Zebra
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