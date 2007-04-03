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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1209121012111212

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 130
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
38%
49
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:04

  kotyk222 написав:Давно не заглядав на btc, шо то за талер там появився, з чим його їдять?

Оборот 5000 грн в сутки - я бы даже не обращал внимание на такие :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

зебра у тебя авторенью работает на лендинге?
у меня шото нифига не работает. средства возвращаются, но новый оффер не ставится
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:04

  barabass написав:зебра у тебя авторенью работает на лендинге?
у меня шото нифига не работает. средства возвращаются, но новый оффер не ставится

как то тоже подглючивать стал
Zebra
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