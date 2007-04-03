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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:04
kotyk222 написав:
Давно не заглядав на btc, шо то за талер там появився, з чим його їдять?
Оборот 5000 грн в сутки - я бы даже не обращал внимание на такие
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Сер 16 тра, 2018 11:00
зебра у тебя авторенью работает на лендинге?
у меня шото нифига не работает. средства возвращаются, но новый оффер не ставится
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barabass
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Додано: Сер 16 тра, 2018 11:04
barabass написав:
зебра у тебя авторенью работает на лендинге?
у меня шото нифига не работает. средства возвращаются, но новый оффер не ставится
как то тоже подглючивать стал
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Zebra
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Додано: Сер 16 тра, 2018 17:16
Ferox написав:Zebra
Я Вам как бывший крупье скажу, что хомячки не могут разочароваться! Если игрок азартный, он вернется.
Разве все, кто здесь пишут, умудряются зарабатывать на падающем рынке? Как можно предугадать все эти взлеты-падения за пару дней на 30-40%, не имея объема средств способного влиять на рынок? Колебания часто непредвиденные и нелогичные, тех анализ не всегда работает.
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tomcat
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Додано: Сер 16 тра, 2018 17:25
tomcat написав: Ferox написав:Zebra
Я Вам как бывший крупье скажу, что хомячки не могут разочароваться! Если игрок азартный, он вернется.
Разве все, кто здесь пишут, умудряются зарабатывать на падающем рынке? Как можно предугадать все эти взлеты-падения за пару дней на 30-40%, не имея объема средств способного влиять на рынок? Колебания часто непредвиденные и нелогичные, тех анализ не всегда работает.
Отталкивайтесь от двух фундаментальных постулатов:
1. Крипта - это бесполезное, нах никому не нужное г0вно - фишки в казино, которые за пределами казино вообще ничего не стоят.
2. Крипта - это ограниченный в объеме эмиссии цифровой актив, который невозможно подделать.
И действуйте соответственно.
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