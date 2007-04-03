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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1209121012111212

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 130
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
38%
49
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:04

  kotyk222 написав:Давно не заглядав на btc, шо то за талер там появився, з чим його їдять?

Оборот 5000 грн в сутки - я бы даже не обращал внимание на такие :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

зебра у тебя авторенью работает на лендинге?
у меня шото нифига не работает. средства возвращаются, но новый оффер не ставится
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:04

  barabass написав:зебра у тебя авторенью работает на лендинге?
у меня шото нифига не работает. средства возвращаются, но новый оффер не ставится

как то тоже подглючивать стал
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:16

  Ferox написав:Zebra Я Вам как бывший крупье скажу, что хомячки не могут разочароваться! Если игрок азартный, он вернется.

Разве все, кто здесь пишут, умудряются зарабатывать на падающем рынке? Как можно предугадать все эти взлеты-падения за пару дней на 30-40%, не имея объема средств способного влиять на рынок? Колебания часто непредвиденные и нелогичные, тех анализ не всегда работает.
tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:25

  tomcat написав:
  Ferox написав:Zebra Я Вам как бывший крупье скажу, что хомячки не могут разочароваться! Если игрок азартный, он вернется.

Разве все, кто здесь пишут, умудряются зарабатывать на падающем рынке? Как можно предугадать все эти взлеты-падения за пару дней на 30-40%, не имея объема средств способного влиять на рынок? Колебания часто непредвиденные и нелогичные, тех анализ не всегда работает.

Отталкивайтесь от двух фундаментальных постулатов:
1. Крипта - это бесполезное, нах никому не нужное г0вно - фишки в казино, которые за пределами казино вообще ничего не стоят.
2. Крипта - это ограниченный в объеме эмиссии цифровой актив, который невозможно подделать.
И действуйте соответственно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:53

Множатся конкуренты USDT.
Появился TrueUSD и обещают токен от Circle. И все подкреплены фиатным долларом.
Хотят откусить кусок пирога у USDT?
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:56

  Zebra написав:
  kotyk222 написав:Давно не заглядав на btc, шо то за талер там появився, з чим його їдять?

перспективная беларусская монета, бацька освятил, надо брать на всю котлету, влезать в кредиты, к концу года сделает 100 иксов

Ну так. Сябри креативлять. А шо за декрет такий, на який всі надії у них? Суперечлива інфа гуглиться
kotyk222
 
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