Оборот 5000 грн в сутки - я бы даже не обращал внимание на такие
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:04
Оборот 5000 грн в сутки - я бы даже не обращал внимание на такие
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
зебра у тебя авторенью работает на лендинге?
у меня шото нифига не работает. средства возвращаются, но новый оффер не ставится
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:04
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:16
Разве все, кто здесь пишут, умудряются зарабатывать на падающем рынке? Как можно предугадать все эти взлеты-падения за пару дней на 30-40%, не имея объема средств способного влиять на рынок? Колебания часто непредвиденные и нелогичные, тех анализ не всегда работает.
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:25
Отталкивайтесь от двух фундаментальных постулатов:
1. Крипта - это бесполезное, нах никому не нужное г0вно - фишки в казино, которые за пределами казино вообще ничего не стоят.
2. Крипта - это ограниченный в объеме эмиссии цифровой актив, который невозможно подделать.
И действуйте соответственно.
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:53
Множатся конкуренты USDT.
Появился TrueUSD и обещают токен от Circle. И все подкреплены фиатным долларом.
Хотят откусить кусок пирога у USDT?
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:56
Ну так. Сябри креативлять. А шо за декрет такий, на який всі надії у них? Суперечлива інфа гуглиться
Додано: Чет 17 тра, 2018 07:23
У мережі Bitcoin Cash відбувся хардфорк
Напередодні хардфорка майнери і повні ноди оновили свої клієнти до версії Bitcoin ABC 0.17.1. Bitcoin Unlimited і XT також протягом останніх декількох тижнів випустили оновлення, що підтримують цей хардфорк, повідомляє Forklog.
Крім збільшення розміру блоку та інших змін в коді стали також доступні OP_CODES, що надають функціонал для реалізації смарт-контрактів та інших рішень.
Іншою важливою зміною стало збільшення ліміту носія інформації за замовчуванням — з 80 до 220 байт. Це повинно забезпечити надійну роботу функції OP_Return, яка передбачає відносно недорогий спосіб вбудовування даних в блокчейн Bitcoin Cash.
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ребята, а что слышно о коине телеграма? Читал что они собираются делать ICO, и что-то тема заглохла
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:16
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