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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1210121112121213

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 130
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
38%
49
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:12

  barabass написав:зебра у тебя авторенью работает на лендинге?
у меня шото нифига не работает. средства возвращаются, но новый оффер не ставится


А Вы обратили внимание, какие ставки стали? Может, у Вас на переразмещение ставка высокая стоит? Тогда конечно размещаться не будет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:18

  Искатель написав:
  barabass написав:зебра у тебя авторенью работает на лендинге?
у меня шото нифига не работает. средства возвращаются, но новый оффер не ставится


А Вы обратили внимание, какие ставки стали? Может, у Вас на переразмещение ставка высокая стоит? Тогда конечно размещаться не будет.


так а причем тут ставка? оно бы выставило офер и все. а дойдет туда рынок или нет то уже таке

убрал лимит в 50$ - заработало, странно вобще. при наличии 100$ ставит оффер как 99,9(9)
barabass
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