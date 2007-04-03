А Вы обратили внимание, какие ставки стали? Может, у Вас на переразмещение ставка высокая стоит? Тогда конечно размещаться не будет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:12
А Вы обратили внимание, какие ставки стали? Может, у Вас на переразмещение ставка высокая стоит? Тогда конечно размещаться не будет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:18
так а причем тут ставка? оно бы выставило офер и все. а дойдет туда рынок или нет то уже таке
убрал лимит в 50$ - заработало, странно вобще. при наличии 100$ ставит оффер как 99,9(9)
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