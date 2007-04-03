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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:12
barabass написав:
зебра у тебя авторенью работает на лендинге?
у меня шото нифига не работает. средства возвращаются, но новый оффер не ставится
А Вы обратили внимание, какие ставки стали? Может, у Вас на переразмещение ставка высокая стоит? Тогда конечно размещаться не будет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:18
Искатель написав: barabass написав:
зебра у тебя авторенью работает на лендинге?
у меня шото нифига не работает. средства возвращаются, но новый оффер не ставится
А Вы обратили внимание, какие ставки стали? Может, у Вас на переразмещение ставка высокая стоит? Тогда конечно размещаться не будет.
так а причем тут ставка? оно бы выставило офер и все. а дойдет туда рынок или нет то уже таке
убрал лимит в 50$ - заработало, странно вобще. при наличии 100$ ставит оффер как 99,9(9)
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barabass
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:47
улыбнуло:
"BTC биржевой курс 8100, какого черта здесь ставить покупку 8,22? Что вы делаете? Какой рост? Кому он приснился? Вы же курсу не даете на нормальный уровень спуститься!"
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:49
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:15
я постепенно тарю крипты, думаю в течении пары лет будет рост
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X-Fresh
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:27
X-Fresh написав:
я постепенно тарю крипты, думаю в течении пары лет будет рост
Рано. Будет еще падать и падать. И, кстати, не факт, что снова отрастет.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:49
X-Fresh написав:
я постепенно тарю крипты, думаю в течении пары лет будет рост
Иксы будут, однозначно.
Продавайте все - и в крипту, если продавать нечего - тогда кредит, говорят под почки, печень и поджелудочную сейчас наливают под смешные проценты.
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