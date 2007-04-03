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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1210121112121213

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 131
1) $6250 і вище
22%
29
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:12

  barabass написав:зебра у тебя авторенью работает на лендинге?
у меня шото нифига не работает. средства возвращаются, но новый оффер не ставится


А Вы обратили внимание, какие ставки стали? Может, у Вас на переразмещение ставка высокая стоит? Тогда конечно размещаться не будет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:18

  Искатель написав:
  barabass написав:зебра у тебя авторенью работает на лендинге?
у меня шото нифига не работает. средства возвращаются, но новый оффер не ставится


А Вы обратили внимание, какие ставки стали? Может, у Вас на переразмещение ставка высокая стоит? Тогда конечно размещаться не будет.


так а причем тут ставка? оно бы выставило офер и все. а дойдет туда рынок или нет то уже таке

убрал лимит в 50$ - заработало, странно вобще. при наличии 100$ ставит оффер как 99,9(9)
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:47

улыбнуло:
"BTC биржевой курс 8100, какого черта здесь ставить покупку 8,22? Что вы делаете? Какой рост? Кому он приснился? Вы же курсу не даете на нормальный уровень спуститься!"
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Криптопомойки глазами свежевыпотрошенного хомячка: https://medium.com/s/story/my-overwhelm ... 07511a2039
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

я постепенно тарю крипты, думаю в течении пары лет будет рост
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:27

  X-Fresh написав:я постепенно тарю крипты, думаю в течении пары лет будет рост

Рано. Будет еще падать и падать. И, кстати, не факт, что снова отрастет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:49

  X-Fresh написав:я постепенно тарю крипты, думаю в течении пары лет будет рост

Иксы будут, однозначно.
Продавайте все - и в крипту, если продавать нечего - тогда кредит, говорят под почки, печень и поджелудочную сейчас наливают под смешные проценты. :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:07

  antey1969 написав:
  X-Fresh написав:я постепенно тарю крипты, думаю в течении пары лет будет рост

Иксы будут, однозначно.
Продавайте все - и в крипту, если продавать нечего - тогда кредит, говорят под почки, печень и поджелудочную сейчас наливают под смешные проценты. :wink:

Ги ги. В цьому світлі новий закон про трансплантацію органів виглядає дуже на часі. Масонорептилоїди рулять!
kotyk222
 
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