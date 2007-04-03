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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:09
Знатоки, подскажите, если куплю комп за 30-40 тыс. грн. с видеокартой GTX 1070, то за сколько окупится такой комп, если на эфире или на чем?
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Yuri_61
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Додано: Суб 19 тра, 2018 12:23
Yuri_61 написав:Знатоки, подскажите, если куплю комп за 30-40 тыс. грн. с видеокартой GTX 1070, то за сколько окупится такой комп, если на эфире или на чем?
Никогда
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