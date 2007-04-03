|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Знатоки, подскажите, если куплю комп за 30-40 тыс. грн. с видеокартой GTX 1070, то за сколько окупится такой комп, если на эфире или на чем?
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Никогда
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 19 тра, 2018 13:46
Додано: Суб 19 тра, 2018 22:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Обьемы торгов весьма печальные, каждый день генерируется новых монет на $100 млн - как долго продержатся хомячки будем помотреть. Еще саммит G20 будет, тоже интересно как рынок отреагирует. Могут чуть пампануть.
Зараз переглядають цей форум: centurionus, Google Adsense [Bot] і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|