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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:09
Знатоки, подскажите, если куплю комп за 30-40 тыс. грн. с видеокартой GTX 1070, то за сколько окупится такой комп, если на эфире или на чем?
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Yuri_61
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Додано: Суб 19 тра, 2018 12:23
Yuri_61 написав:Знатоки, подскажите, если куплю комп за 30-40 тыс. грн. с видеокартой GTX 1070, то за сколько окупится такой комп, если на эфире или на чем?
Никогда
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Додано: Суб 19 тра, 2018 13:46
artist_007 написав:Zebra
Некоторые думают, что кукл специально ведет биток к равновесному курсу в районе 7800, чтобы низковолатильный биток можно было бы как раз и использовать в качестве цифровой валюты и принять ее, наконец, как средство платежа.
Наивные
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Додано: Суб 19 тра, 2018 20:35
Yuri_61
1,5$ в день. Считай.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:43
Обьемы торгов весьма печальные, каждый день генерируется новых монет на $100 млн - как долго продержатся хомячки будем помотреть. Еще саммит G20 будет, тоже интересно как рынок отреагирует. Могут чуть пампануть.
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Zebra
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Додано: Нед 20 тра, 2018 13:07
Zebra написав:
Могут чуть пампануть.
а как же обнуление?
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