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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1211121212131214

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 131
1) $6250 і вище
22%
29
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Знатоки, подскажите, если куплю комп за 30-40 тыс. грн. с видеокартой GTX 1070, то за сколько окупится такой комп, если на эфире или на чем?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Yuri_61 написав:Знатоки, подскажите, если куплю комп за 30-40 тыс. грн. с видеокартой GTX 1070, то за сколько окупится такой комп, если на эфире или на чем?
Никогда
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 13:46

  artist_007 написав:Zebra
Некоторые думают, что кукл специально ведет биток к равновесному курсу в районе 7800, чтобы низковолатильный биток можно было бы как раз и использовать в качестве цифровой валюты и принять ее, наконец, как средство платежа.

Наивные
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:35

Yuri_61 1,5$ в день. Считай. 8)
XXsystem
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Обьемы торгов весьма печальные, каждый день генерируется новых монет на $100 млн - как долго продержатся хомячки будем помотреть. Еще саммит G20 будет, тоже интересно как рынок отреагирует. Могут чуть пампануть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:07

  Zebra написав:Могут чуть пампануть.

а как же обнуление?
barabass
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 14:13

  barabass написав:
  Zebra написав:Могут чуть пампануть.

а как же обнуление?

Пока переносится. Но, скорее всего, будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 14:35

  airmax78 написав:
  barabass написав:
  Zebra написав:Могут чуть пампануть.

а как же обнуление?

Пока переносится. Но, скорее всего, будет.

Одна из причин, по которой давать долгосрочно-среднесрочные прогнозы на форуме не имеет смысла, всем нужно здесь и сейчас, если обнуление, то прям завтра с утра, а если нет, значит "балабол" и через неделю уже никто не вспомнит.

p.s. 12K по btc думаю ещё увидим, там посмотрим куда дальше.
bred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 01:05

  bred написав:p.s. 12K по btc думаю ещё увидим, там посмотрим куда дальше.

При таких объемах по битку, сейчас еще могут на 9к сходить, чтоб крупняк мог шорты открыть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:могут на 9к сходить, чтоб крупняк мог шорты открыть.

вот на их шортах могут на 12 и затолкать, а то и выше,
цену движут стопы лузеров, а никак не лимитники хомяков.
bred
 
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