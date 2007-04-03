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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:13
XXsystem написав:Yuri_61
1,5$ в день. Считай.
Подкормил известного троллика
ПС хотел поучаствовать в обсуждении, докуда дойдём, до 9 или 12, передумал, т к это очень высокоинтеллектуальный спор титанов крипторынка
ПС2 но добавлю, что никто не только из вас, но и из них, не знает куда дойдём, пукать в лужу не мешки ворочать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:11
открою страшную тайну, если интересно что будет дальше, ищите подобную ситуацию в истории, вероятность повторения намного выше, чем "в этот раз всё будет по-другому"
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:26
Забудьте о 12к в этом году
это удвоение капитализации крипторынка, хомячки еще $400 млрд сейчас не потянут
обороты бирж упали, в декабре-январе тот же битфайнекс выдавал до $6 млрд оборотов в день, сейчас жалкие $300 млн
украинские биржи тогда тоже давали десятки миллионов грн оборотов в день
сейчас тупо идет плавный вывод капитала, заработанного
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