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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1213121412151216>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 132
1) $6250 і вище
23%
30
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:13

  XXsystem написав:Yuri_61 1,5$ в день. Считай. 8)


Подкормил известного троллика :)
ПС хотел поучаствовать в обсуждении, докуда дойдём, до 9 или 12, передумал, т к это очень высокоинтеллектуальный спор титанов крипторынка :)
ПС2 но добавлю, что никто не только из вас, но и из них, не знает куда дойдём, пукать в лужу не мешки ворочать :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:11

открою страшную тайну, если интересно что будет дальше, ищите подобную ситуацию в истории, вероятность повторения намного выше, чем "в этот раз всё будет по-другому"
bred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Забудьте о 12к в этом году

это удвоение капитализации крипторынка, хомячки еще $400 млрд сейчас не потянут

обороты бирж упали, в декабре-январе тот же битфайнекс выдавал до $6 млрд оборотов в день, сейчас жалкие $300 млн

украинские биржи тогда тоже давали десятки миллионов грн оборотов в день
сейчас тупо идет плавный вывод капитала, заработанного
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:37

  Zebra написав:Забудьте о 12к в этом году

это удвоение капитализации крипторынка, хомячки еще $400 млрд сейчас не потянут

обороты бирж упали, в декабре-январе тот же битфайнекс выдавал до $6 млрд оборотов в день, сейчас жалкие $300 млн

украинские биржи тогда тоже давали десятки миллионов грн оборотов в день
сейчас тупо идет плавный вывод капитала, заработанного


Все правильно, сегодня я вышел. Ну его. Ровно год назад вложился и сделал ~1200%. жалею только что не слился когда все уважаемые типа Чарли Ли сливались перед Новым Годом, но и так нормально. Удачи вам ребята.
spirithn
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, какие будут мысли? https://forknews.io/altcoin/001281-teth ... il-pe.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:19

  airmax78 написав:Зебра, какие будут мысли? https://forknews.io/altcoin/001281-teth ... il-pe.html

На сайте Тезера пишется, что не весь эмиттированный Тезер находится в обороте. Так что может кто-то завел им денег много, или это они выкупили биткоинов по рыночным ценам. Хз. Но это не та эмиссия которая была в декабре-январе, когда по 1 млрд в месяц печатали.

Сейчас я бы даже сказал эмиссия Тезера не покрывает майнинг новых монеток (~$100 млн в день)
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:39

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Зебра, какие будут мысли? https://forknews.io/altcoin/001281-teth ... il-pe.html

На сайте Тезера пишется, что не весь эмиттированный Тезер находится в обороте. Так что может кто-то завел им денег много, или это они выкупили биткоинов по рыночным ценам. Хз. Но это не та эмиссия которая была в декабре-январе, когда по 1 млрд в месяц печатали.

Сейчас я бы даже сказал эмиссия Тезера не покрывает майнинг новых монеток (~$100 млн в день)


Ну хорошо, Зебра (можно так обращаться к Вам?) Я уже давно читаю Ваши комментарии, что курс обязан падать, потому что поступления от "хомяков" и прочих "аленей" не покрывают даже то, что ежедневно майнится.
В таком случае, почему курс стоит на месте?
Т.е. почему обязан падать, я уже читал. А почему не падает?
На полном серьезе интересны Ваши мысли.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:17

  spirithn написав:
  Zebra написав:Забудьте о 12к в этом году

это удвоение капитализации крипторынка, хомячки еще $400 млрд сейчас не потянут

обороты бирж упали, в декабре-январе тот же битфайнекс выдавал до $6 млрд оборотов в день, сейчас жалкие $300 млн

украинские биржи тогда тоже давали десятки миллионов грн оборотов в день
сейчас тупо идет плавный вывод капитала, заработанного


Все правильно, сегодня я вышел. Ну его. Ровно год назад вложился и сделал ~1200%. жалею только что не слился когда все уважаемые типа Чарли Ли сливались перед Новым Годом, но и так нормально. Удачи вам ребята.

Какие 1200%? Год назад цена была 2к.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:23

phantom_systems
Может чел несколько раз удачно входил-выходил, удвоил/утроил шары, вот и получил результат. Такого не может быть?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:26

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Зебра, какие будут мысли? https://forknews.io/altcoin/001281-teth ... il-pe.html

На сайте Тезера пишется, что не весь эмиттированный Тезер находится в обороте. Так что может кто-то завел им денег много, или это они выкупили биткоинов по рыночным ценам. Хз. Но это не та эмиссия которая была в декабре-январе, когда по 1 млрд в месяц печатали.

Сейчас я бы даже сказал эмиссия Тезера не покрывает майнинг новых монеток (~$100 млн в день)

А когда же все-таки выйдут результаты аудита? Когда будет подтверждение, что вот объем эмитированного тезера, а вот ровно столько же баксов на счетах в ING, Citibank или где там еще?
airmax78
 
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