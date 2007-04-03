|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:13
XXsystem написав:Yuri_61
1,5$ в день. Считай.
Подкормил известного троллика
ПС хотел поучаствовать в обсуждении, докуда дойдём, до 9 или 12, передумал, т к это очень высокоинтеллектуальный спор титанов крипторынка
ПС2 но добавлю, что никто не только из вас, но и из них, не знает куда дойдём, пукать в лужу не мешки ворочать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14092
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 605 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:11
открою страшную тайну, если интересно что будет дальше, ищите подобную ситуацию в истории, вероятность повторения намного выше, чем "в этот раз всё будет по-другому"
-
bred
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 19.07.12
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:26
Забудьте о 12к в этом году
это удвоение капитализации крипторынка, хомячки еще $400 млрд сейчас не потянут
обороты бирж упали, в декабре-январе тот же битфайнекс выдавал до $6 млрд оборотов в день, сейчас жалкие $300 млн
украинские биржи тогда тоже давали десятки миллионов грн оборотов в день
сейчас тупо идет плавный вывод капитала, заработанного
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 22:37
Zebra написав:
Забудьте о 12к в этом году
это удвоение капитализации крипторынка, хомячки еще $400 млрд сейчас не потянут
обороты бирж упали, в декабре-январе тот же битфайнекс выдавал до $6 млрд оборотов в день, сейчас жалкие $300 млн
украинские биржи тогда тоже давали десятки миллионов грн оборотов в день
сейчас тупо идет плавный вывод капитала, заработанного
Все правильно, сегодня я вышел. Ну его. Ровно год назад вложился и сделал ~1200%. жалею только что не слился когда все уважаемые типа Чарли Ли сливались перед Новым Годом, но и так нормально. Удачи вам ребята.
-
spirithn
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 08.10.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:41
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24518
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 2804 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:19
На сайте Тезера пишется, что не весь эмиттированный Тезер находится в обороте. Так что может кто-то завел им денег много, или это они выкупили биткоинов по рыночным ценам. Хз. Но это не та эмиссия которая была в декабре-январе, когда по 1 млрд в месяц печатали.
Сейчас я бы даже сказал эмиссия Тезера не покрывает майнинг новых монеток (~$100 млн в день)
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:39
Zebra написав:
На сайте Тезера пишется, что не весь эмиттированный Тезер находится в обороте. Так что может кто-то завел им денег много, или это они выкупили биткоинов по рыночным ценам. Хз. Но это не та эмиссия которая была в декабре-январе, когда по 1 млрд в месяц печатали.
Сейчас я бы даже сказал эмиссия Тезера не покрывает майнинг новых монеток (~$100 млн в день)
Ну хорошо, Зебра (можно так обращаться к Вам?) Я уже давно читаю Ваши комментарии, что курс обязан падать, потому что поступления от "хомяков" и прочих "аленей" не покрывают даже то, что ежедневно майнится.
В таком случае, почему курс стоит на месте?
Т.е. почему обязан падать, я уже читал. А почему не падает?
На полном серьезе интересны Ваши мысли.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1324
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:17
spirithn написав: Zebra написав:
Забудьте о 12к в этом году
это удвоение капитализации крипторынка, хомячки еще $400 млрд сейчас не потянут
обороты бирж упали, в декабре-январе тот же битфайнекс выдавал до $6 млрд оборотов в день, сейчас жалкие $300 млн
украинские биржи тогда тоже давали десятки миллионов грн оборотов в день
сейчас тупо идет плавный вывод капитала, заработанного
Все правильно, сегодня я вышел. Ну его. Ровно год назад вложился и сделал ~1200%. жалею только что не слился когда все уважаемые типа Чарли Ли сливались перед Новым Годом, но и так нормально. Удачи вам ребята.
Какие 1200%? Год назад цена была 2к.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 614
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:23
phantom_systems
Может чел несколько раз удачно входил-выходил, удвоил/утроил шары, вот и получил результат. Такого не может быть?
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1155
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:26
Zebra написав:
На сайте Тезера пишется, что не весь эмиттированный Тезер находится в обороте. Так что может кто-то завел им денег много, или это они выкупили биткоинов по рыночным ценам. Хз. Но это не та эмиссия которая была в декабре-январе, когда по 1 млрд в месяц печатали.
Сейчас я бы даже сказал эмиссия Тезера не покрывает майнинг новых монеток (~$100 млн в день)
А когда же все-таки выйдут результаты аудита? Когда будет подтверждение, что вот объем эмитированного тезера, а вот ровно столько же баксов на счетах в ING, Citibank или где там еще?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24518
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 2804 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|49900
|164972954
|
Вів 22 тра, 2018 14:08
baran
|
|6246
|1317924
|
Вів 22 тра, 2018 08:23
ЛОБ
|
|38
|36674
|
|