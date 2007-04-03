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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 132
1) $6250 і вище
23%
30
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:06

  Искатель написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Зебра, какие будут мысли? https://forknews.io/altcoin/001281-teth ... il-pe.html

На сайте Тезера пишется, что не весь эмиттированный Тезер находится в обороте. Так что может кто-то завел им денег много, или это они выкупили биткоинов по рыночным ценам. Хз. Но это не та эмиссия которая была в декабре-январе, когда по 1 млрд в месяц печатали.

Сейчас я бы даже сказал эмиссия Тезера не покрывает майнинг новых монеток (~$100 млн в день)


Ну хорошо, Зебра (можно так обращаться к Вам?) Я уже давно читаю Ваши комментарии, что курс обязан падать, потому что поступления от "хомяков" и прочих "аленей" не покрывают даже то, что ежедневно майнится.
В таком случае, почему курс стоит на месте?
Т.е. почему обязан падать, я уже читал. А почему не падает?
На полном серьезе интересны Ваши мысли.

Роста нет полгода как, классическое сдутие перекупленности, как в 2014 году, при том практически 1:1

Не исключен мини-туземунчик до 9-9.5к в июне после саммита G20
как и в 2014 году был летний загончик
но сейчас ожидаю перед G20 просадку

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Zebra
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