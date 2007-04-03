На сайте Тезера пишется, что не весь эмиттированный Тезер находится в обороте. Так что может кто-то завел им денег много, или это они выкупили биткоинов по рыночным ценам. Хз. Но это не та эмиссия которая была в декабре-январе, когда по 1 млрд в месяц печатали.
Сейчас я бы даже сказал эмиссия Тезера не покрывает майнинг новых монеток (~$100 млн в день)
Ну хорошо, Зебра (можно так обращаться к Вам?) Я уже давно читаю Ваши комментарии, что курс обязан падать, потому что поступления от "хомяков" и прочих "аленей" не покрывают даже то, что ежедневно майнится. В таком случае, почему курс стоит на месте? Т.е. почему обязан падать, я уже читал. А почему не падает? На полном серьезе интересны Ваши мысли.
Роста нет полгода как, классическое сдутие перекупленности, как в 2014 году, при том практически 1:1
Не исключен мини-туземунчик до 9-9.5к в июне после саммита G20 как и в 2014 году был летний загончик но сейчас ожидаю перед G20 просадку