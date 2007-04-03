На сайте Тезера пишется, что не весь эмиттированный Тезер находится в обороте. Так что может кто-то завел им денег много, или это они выкупили биткоинов по рыночным ценам. Хз. Но это не та эмиссия которая была в декабре-январе, когда по 1 млрд в месяц печатали.
Сейчас я бы даже сказал эмиссия Тезера не покрывает майнинг новых монеток (~$100 млн в день)
Ну хорошо, Зебра (можно так обращаться к Вам?) Я уже давно читаю Ваши комментарии, что курс обязан падать, потому что поступления от "хомяков" и прочих "аленей" не покрывают даже то, что ежедневно майнится. В таком случае, почему курс стоит на месте? Т.е. почему обязан падать, я уже читал. А почему не падает? На полном серьезе интересны Ваши мысли.
Роста нет полгода как, классическое сдутие перекупленности, как в 2014 году, при том практически 1:1
Не исключен мини-туземунчик до 9-9.5к в июне после саммита G20 как и в 2014 году был летний загончик но сейчас ожидаю перед G20 просадку
это удвоение капитализации крипторынка, хомячки еще $400 млрд сейчас не потянут
обороты бирж упали, в декабре-январе тот же битфайнекс выдавал до $6 млрд оборотов в день, сейчас жалкие $300 млн
украинские биржи тогда тоже давали десятки миллионов грн оборотов в день сейчас тупо идет плавный вывод капитала, заработанного
Все правильно, сегодня я вышел. Ну его. Ровно год назад вложился и сделал ~1200%. жалею только что не слился когда все уважаемые типа Чарли Ли сливались перед Новым Годом, но и так нормально. Удачи вам ребята.
Какие 1200%? Год назад цена была 2к.
Цена чего? Почему вы рассматриваете только биткоин?? Я покупал лайткоин, а потом когда его цена поднялась до 300, купил на часть лайткоинов риппл.
artist_007 написав:Ну слава тебе господи! Наконец-то более менее вменяемое движение. И чем ближе это движение к 7200, тем выше вероятность сходить на 10к и выше
Конечно сходим, но не в этом году. Серьезный закуп нужно начинать делать с 2019 года. Перед уполовиниванием вознагражения битком за блок. Резкое изменение баланса спрос/предложение как показывает практика 2013 и 2017 годов приводит к дефициту, а значит гарантированно какое то движение вверх должно быть. Пусть даже с $2000 до $5000 что тоже будет неплохо.