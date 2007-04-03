RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1214121512161217>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 132
1) $6250 і вище
23%
30
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:06

  Искатель написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Зебра, какие будут мысли? https://forknews.io/altcoin/001281-teth ... il-pe.html

На сайте Тезера пишется, что не весь эмиттированный Тезер находится в обороте. Так что может кто-то завел им денег много, или это они выкупили биткоинов по рыночным ценам. Хз. Но это не та эмиссия которая была в декабре-январе, когда по 1 млрд в месяц печатали.

Сейчас я бы даже сказал эмиссия Тезера не покрывает майнинг новых монеток (~$100 млн в день)


Ну хорошо, Зебра (можно так обращаться к Вам?) Я уже давно читаю Ваши комментарии, что курс обязан падать, потому что поступления от "хомяков" и прочих "аленей" не покрывают даже то, что ежедневно майнится.
В таком случае, почему курс стоит на месте?
Т.е. почему обязан падать, я уже читал. А почему не падает?
На полном серьезе интересны Ваши мысли.

Роста нет полгода как, классическое сдутие перекупленности, как в 2014 году, при том практически 1:1

Не исключен мини-туземунчик до 9-9.5к в июне после саммита G20
как и в 2014 году был летний загончик
но сейчас ожидаю перед G20 просадку

Зображення

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5791
З нами з: 21.09.12
Подякував: 388 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 00:27

  phantom_systems написав:
  spirithn написав:
  Zebra написав:Забудьте о 12к в этом году

это удвоение капитализации крипторынка, хомячки еще $400 млрд сейчас не потянут

обороты бирж упали, в декабре-январе тот же битфайнекс выдавал до $6 млрд оборотов в день, сейчас жалкие $300 млн

украинские биржи тогда тоже давали десятки миллионов грн оборотов в день
сейчас тупо идет плавный вывод капитала, заработанного


Все правильно, сегодня я вышел. Ну его. Ровно год назад вложился и сделал ~1200%. жалею только что не слился когда все уважаемые типа Чарли Ли сливались перед Новым Годом, но и так нормально. Удачи вам ребята.

Какие 1200%? Год назад цена была 2к.

Цена чего? Почему вы рассматриваете только биткоин?? Я покупал лайткоин, а потом когда его цена поднялась до 300, купил на часть лайткоинов риппл.
spirithn
 
Повідомлень: 11
З нами з: 08.10.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:57

  Zebra написав:Роста нет полгода как, классическое сдутие перекупленности, как в 2014 году, при том практически 1:1

Не исключен мини-туземунчик до 9-9.5к в июне после саммита G20
как и в 2014 году был летний загончик
но сейчас ожидаю перед G20 просадку

Зображення

Зображення

В это, конечно, просто сложно поверить. Отрисовано почти под копирку.
airmax78
 
Повідомлень: 24534
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как валимсо-то резво. Весь мой профит от эфира уже обнулился. Дальнейший ходлинг - в прямой нереализованный убыток.
airmax78
 
Повідомлень: 24534
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:55

airmax78
А я зашел по 600 в эфир, посмотрим будет ли сегодня-завтра профит.
Витаха
 
Повідомлень: 127
З нами з: 11.10.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А я в Зек заскакиваю по 280 после шорта с 345 :mrgreen:
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5791
З нами з: 21.09.12
Подякував: 388 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:44

Ну слава тебе господи!
Наконец-то более менее вменяемое движение.
И чем ближе это движение к 7200, тем выше вероятность сходить на 10к и выше :mrgreen:
artist_007
 
Повідомлень: 936
З нами з: 02.01.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:01

  artist_007 написав:Ну слава тебе господи!
Наконец-то более менее вменяемое движение.
И чем ближе это движение к 7200, тем выше вероятность сходить на 10к и выше :mrgreen:

Конечно сходим, но не в этом году. Серьезный закуп нужно начинать делать с 2019 года. Перед уполовиниванием вознагражения битком за блок. Резкое изменение баланса спрос/предложение как показывает практика 2013 и 2017 годов приводит к дефициту, а значит гарантированно какое то движение вверх должно быть. Пусть даже с $2000 до $5000 что тоже будет неплохо.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5791
З нами з: 21.09.12
Подякував: 388 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

зашел в лайт по 125 и в монеро по 162
хвала блокчейну!
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 543
З нами з: 19.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:28

Оффтоп

Трохи гумору для криптоманів

https://m.youtube.com/watch?v=zBahCBp5umc

Не знаю чи було....
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 120
З нами з: 25.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1214121512161217>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4995, 4996, 4997
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
49966 165001604
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 20:23
дядя Caша
Валютный рынок в мире 1 ... 623, 624, 625
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6248 1318633
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 17:06
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36713
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.