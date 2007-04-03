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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 тра, 2018 23:34
Львівський БатяР написав:
Не знаю чи було....
на Пасху viewtopic.php?p=4343017#p4343017
А Рамадан уже начался
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:25
Витаха написав:airmax78
А я зашел по 600 в эфир, посмотрим будет ли сегодня-завтра профит.
неграмотний вхід
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myko
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:28
barabass написав:
зашел в лайт по 125 и в монеро по 162
хвала блокчейну!
лайт - зашвидко, монеро просилось по 160
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:33
myko
Уже понял пару часов назад, утром можно было с профитом выйти, но рука не поднялась.
Жду отскока к 8000 по битку до конца месяца. А потом вниз, обновлять минимумы.
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Витаха
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:37
myko написав: barabass написав:
зашел в лайт по 125 и в монеро по 162
хвала блокчейну!
лайт - зашвидко, монеро просилось по 160
я просто начинаю заходить по приемлемой верхней границе и далее пока падает с итервалом 10-20%
усреднение все спишет)
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barabass
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:50
А я зек по 292.8 слил вчера
сегодня перезахожу по 281 276 268 усредняясь
много шортов по нему открыто, должен выстрелить
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:49
В таком случае, почему курс стоит на месте?
Т.е. почему обязан падать, я уже читал. А почему не падает?
На полном серьезе интересны Ваши мысли.
Курс растёт, падает или не падает по одной причине - рынок полностью манипулятивный. Каждый создатель очередной криптовалюты имеет ботов на всех биржах где торгуется его монета и может пампить, дампить, торговать сама с собой, как ему заблагорассудится.
Балуюсь я немножко на одной бирже. Как сейчас водится, у этой биржи есть собственная криптовалюта. Как-то в чате один из торгующих бросил претензию представителю администрации биржи в том, что они, дескать, манипулируют курсами валют. на что получил от администрации следующий ответ: "Администрация биржи не вмешивается в торги никаких валютных пар, кроме нашей собственной монеты
". Тем самым признав, что по своей монете они манипулируют, как хотят.
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aleexxxx
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:20
aleexxxx написав:
В таком случае, почему курс стоит на месте?
Т.е. почему обязан падать, я уже читал. А почему не падает?
На полном серьезе интересны Ваши мысли.
Курс растёт, падает или не падает по одной причине - рынок полностью манипулятивный. Каждый создатель очередной криптовалюты имеет ботов на всех биржах где торгуется его монета и может пампить, дампить, торговать сама с собой, как ему заблагорассудится.
Балуюсь я немножко на одной бирже. Как сейчас водится, у этой биржи есть собственная криптовалюта. Как-то в чате один из торгующих бросил претензию представителю администрации биржи в том, что они, дескать, манипулируют курсами валют. на что получил от администрации следующий ответ: "Администрация биржи не вмешивается в торги никаких валютных пар, кроме нашей собственной монеты
". Тем самым признав, что по своей монете они манипулируют, как хотят.
Чтобы манипулировать нужно иметь ресурс как фиатный так и криптовалютный. Имея свою "монету", какое-то количество денег и 0 регулирования - не заниматься манипуляциями будет только мертвый. Потому они и называются: криптопомойки. И с этим не спорят даже самые завзятые адепты крипты.
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airmax78
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