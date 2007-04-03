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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 132
1) $6250 і вище
23%
30
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Львівський БатяР написав:Не знаю чи було....
на Пасху viewtopic.php?p=4343017#p4343017
А Рамадан уже начался
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:25

  Витаха написав:airmax78
А я зашел по 600 в эфир, посмотрим будет ли сегодня-завтра профит.


неграмотний вхід :(
myko
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:28

  barabass написав:зашел в лайт по 125 и в монеро по 162
хвала блокчейну!


лайт - зашвидко, монеро просилось по 160
myko
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:33

myko
Уже понял пару часов назад, утром можно было с профитом выйти, но рука не поднялась.
Жду отскока к 8000 по битку до конца месяца. А потом вниз, обновлять минимумы.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:37

  myko написав:
  barabass написав:зашел в лайт по 125 и в монеро по 162
хвала блокчейну!


лайт - зашвидко, монеро просилось по 160

я просто начинаю заходить по приемлемой верхней границе и далее пока падает с итервалом 10-20%
усреднение все спишет)
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А я зек по 292.8 слил вчера

сегодня перезахожу по 281 276 268 усредняясь

много шортов по нему открыто, должен выстрелить
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:49

Криптовалюты , рынок криптовалют

В таком случае, почему курс стоит на месте?
Т.е. почему обязан падать, я уже читал. А почему не падает?
На полном серьезе интересны Ваши мысли.

Курс растёт, падает или не падает по одной причине - рынок полностью манипулятивный. Каждый создатель очередной криптовалюты имеет ботов на всех биржах где торгуется его монета и может пампить, дампить, торговать сама с собой, как ему заблагорассудится.
Балуюсь я немножко на одной бирже. Как сейчас водится, у этой биржи есть собственная криптовалюта. Как-то в чате один из торгующих бросил претензию представителю администрации биржи в том, что они, дескать, манипулируют курсами валют. на что получил от администрации следующий ответ: "Администрация биржи не вмешивается в торги никаких валютных пар, кроме нашей собственной монеты". Тем самым признав, что по своей монете они манипулируют, как хотят.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:20

  aleexxxx написав:
В таком случае, почему курс стоит на месте?
Т.е. почему обязан падать, я уже читал. А почему не падает?
На полном серьезе интересны Ваши мысли.

Курс растёт, падает или не падает по одной причине - рынок полностью манипулятивный. Каждый создатель очередной криптовалюты имеет ботов на всех биржах где торгуется его монета и может пампить, дампить, торговать сама с собой, как ему заблагорассудится.
Балуюсь я немножко на одной бирже. Как сейчас водится, у этой биржи есть собственная криптовалюта. Как-то в чате один из торгующих бросил претензию представителю администрации биржи в том, что они, дескать, манипулируют курсами валют. на что получил от администрации следующий ответ: "Администрация биржи не вмешивается в торги никаких валютных пар, кроме нашей собственной монеты". Тем самым признав, что по своей монете они манипулируют, как хотят.

Чтобы манипулировать нужно иметь ресурс как фиатный так и криптовалютный. Имея свою "монету", какое-то количество денег и 0 регулирования - не заниматься манипуляциями будет только мертвый. Потому они и называются: криптопомойки. И с этим не спорят даже самые завзятые адепты крипты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Интересно нырнем ниже 7тыщ.?
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:18

  kuzment написав:Интересно нырнем ниже 7тыщ.?

я перекинулся из зека в биток по 7360 на всю котлету
Zebra
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