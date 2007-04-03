Додано: Чет 24 тра, 2018 12:49

В таком случае, почему курс стоит на месте?

Т.е. почему обязан падать, я уже читал. А почему не падает?

На полном серьезе интересны Ваши мысли.

Курс растёт, падает или не падает по одной причине - рынок полностью манипулятивный. Каждый создатель очередной криптовалюты имеет ботов на всех биржах где торгуется его монета и может пампить, дампить, торговать сама с собой, как ему заблагорассудится.Балуюсь я немножко на одной бирже. Как сейчас водится, у этой биржи есть собственная криптовалюта. Как-то в чате один из торгующих бросил претензию представителю администрации биржи в том, что они, дескать, манипулируют курсами валют. на что получил от администрации следующий ответ: "Администрация биржи не вмешивается в торги никаких валютных пар,". Тем самым признав, что по своей монете они манипулируют, как хотят.