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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:14
Вот и вебмани забанили в неньке. По фигу, что система с литовской регистрацией, всё равно злобный ахресар.http://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
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phantom_systems
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Додано: Чет 24 тра, 2018 22:37
Не знаю. Два дня назад всё работало, а написано, что указ введён с 14-го числа.
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aleexxxx
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 05:07
В бане там есть и paymaster.ua, т.е. в пролёте оказываются https://paymaster.ua/companies/clients
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:31
Думаю таки идем ниже 7000
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kuzment
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:36
kuzment
Идём, но после 8000.
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Витаха
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