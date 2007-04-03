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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:14
Вот и вебмани забанили в неньке. По фигу, что система с литовской регистрацией, всё равно злобный ахресар.
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:37
Не знаю. Два дня назад всё работало, а написано, что указ введён с 14-го числа.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 05:07
В бане там есть и paymaster.ua, т.е. в пролёте оказываются
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Думаю таки идем ниже 7000
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:30
Українець перевів мільйон гривень за біткоїн і не отримав криптовалюту
В судовому реєстрі з’явилася справа з клопотанням правоохоронних органів про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які взяли мільйон гривень в якості оплати за біткоїн, але не перевели назад ані криптовалюти, ані одержаних коштів.
8 травня слідчий подав клопотання в Ужгородський міськрайонний суд про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які отримали один мільйон гривень шляхом шахрайства.
В судовому рішенні вказується, що потерпілий перевів один мільйон гривень на картковий рахунок Приватбанку. Згідно домовленості, підозрювані мали переказати криптовалюту біткоїн в обмін на гроші. Натомість потерпілий не отримав криптовалюту, гроші також повернути не вдалося.
"В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення правопорушення може бути причетний ОСОБА_5, якому на банківський картковий рахунок ПАТ КБ ПриватБанк переказано кошти в сумі 1000000 (один мільйон) гривень, в якості оплати за придбання криптовалюти Bitcoin . Однак в подальшому потерпілий ОСОБА_3 не отримав ні криптовалюти, ні власних, переказаних, коштів", — говориться в судовому рішенні.
Суд надав слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів підозрюваних, а саме інформації оператора мобільного зв’язку. Слідство триває.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:32
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