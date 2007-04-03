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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1215121612171218

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 132
1) $6250 і вище
23%
30
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:14

Вот и вебмани забанили в неньке. По фигу, что система с литовской регистрацией, всё равно злобный ахресар.

http://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:37

  phantom_systems написав:Вот и вебмани забанили в неньке. По фигу, что система с литовской регистрацией, всё равно злобный ахресар.

http://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150

Не знаю. Два дня назад всё работало, а написано, что указ введён с 14-го числа.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 05:07

  phantom_systems написав:Вот и вебмани забанили в неньке. По фигу, что система с литовской регистрацией, всё равно злобный ахресар.

http://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150

В бане там есть и paymaster.ua, т.е. в пролёте оказываются https://paymaster.ua/companies/clients
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Думаю таки идем ниже 7000
kuzment
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:36

kuzment
Идём, но после 8000.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:30

Українець перевів мільйон гривень за біткоїн і не отримав криптовалюту

В судовому реєстрі з’явилася справа з клопотанням правоохоронних органів про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які взяли мільйон гривень в якості оплати за біткоїн, але не перевели назад ані криптовалюти, ані одержаних коштів.

8 травня слідчий подав клопотання в Ужгородський міськрайонний суд про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які отримали один мільйон гривень шляхом шахрайства.

В судовому рішенні вказується, що потерпілий перевів один мільйон гривень на картковий рахунок Приватбанку. Згідно домовленості, підозрювані мали переказати криптовалюту біткоїн в обмін на гроші. Натомість потерпілий не отримав криптовалюту, гроші також повернути не вдалося.

"В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення правопорушення може бути причетний ОСОБА_5, якому на банківський картковий рахунок ПАТ КБ ПриватБанк переказано кошти в сумі 1000000 (один мільйон) гривень, в якості оплати за придбання криптовалюти Bitcoin . Однак в подальшому потерпілий ОСОБА_3 не отримав ні криптовалюти, ні власних, переказаних, коштів", — говориться в судовому рішенні.

Суд надав слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів підозрюваних, а саме інформації оператора мобільного зв’язку. Слідство триває.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:32

  Zebra написав:
  kuzment написав:Интересно нырнем ниже 7тыщ.?

я перекинулся из зека в биток по 7360 на всю котлету

вылетел по стопу на 7389 в безубыток
не судьба
Zebra
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