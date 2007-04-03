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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:33
Ну дык.
В Турции траблы с лирой, в Европе просадка валюты к доллару, фунт тоже вниз ползет, а гривна стоит, как влитая.
Инвесторы, видя такое дело, массово перекидываются в карбо - тихая гавань, Ёпт
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antey1969
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