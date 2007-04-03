|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На биржах торги приуныли... Все в ожидании: куда пойдёт
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:33
Ну дык.
В Турции траблы с лирой, в Европе просадка валюты к доллару, фунт тоже вниз ползет, а гривна стоит, как влитая.
Инвесторы, видя такое дело, массово перекидываются в карбо - тихая гавань, Ёпт
Додано: Нед 27 тра, 2018 18:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На битфинексе скрытую заявку по эфиру уже пол дня не могут прогрызть. Я думаю это создатель EOS вырученный эфир за свои токеты сливает, проскакивала информация, что он закинул туда 200 тысяч эфира.
Да и возможно таким образом хотят завалить своего конкурента перед запуском основной сети 2 июня.
|