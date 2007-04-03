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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 132
1) $6250 і вище
23%
30
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На биржах торги приуныли... Все в ожидании: куда пойдёт :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:33

  Sberex написав:За неделю курс украинской криптовалюты Karbo вырос на 43%, a BTC падал:
https://www.rbc.ua/rus/news/nedelyu-kur ... 51888.html

Ну дык.
В Турции траблы с лирой, в Европе просадка валюты к доллару, фунт тоже вниз ползет, а гривна стоит, как влитая.
Инвесторы, видя такое дело, массово перекидываются в карбо - тихая гавань, Ёпт :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На битфинексе скрытую заявку по эфиру уже пол дня не могут прогрызть. Я думаю это создатель EOS вырученный эфир за свои токеты сливает, проскакивала информация, что он закинул туда 200 тысяч эфира.

Да и возможно таким образом хотят завалить своего конкурента перед запуском основной сети 2 июня.

https://happycoin.club/eos-otpravil-na- ... millionov/
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Криптоволюто валитсо. Отрисовывает график 4-х годичной давности несмотря ни на что (ни на небывалые успехи криптоэкономики, ни на рост экосистемы, ни на 1500 криптоматов по всему миру и абсолютную ликвидность бетховена срюзаут зе вёрлд и особенно в Зимбабве (кстати, какой там сейчас курс - все еще больше 20куе за бетховен?).
И че я не закрыл все свое криптог0вно?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:58

  airmax78 написав:Криптоволюто валитсо. Отрисовывает график 4-х годичной давности несмотря ни на что (ни на небывалые успехи криптоэкономики, ни на рост экосистемы, ни на 1500 криптоматов по всему миру и абсолютную ликвидность бетховена срюзаут зе вёрлд и особенно в Зимбабве (кстати, какой там сейчас курс - все еще больше 20куе за бетховен?).
И че я не закрыл все свое криптог0вно?

Действительно, закройте и успокойтесь. Глядишь, аппетит улучшится, будете спать спокойнее и сюда заглядывать станете реже :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:03

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Криптоволюто валитсо. Отрисовывает график 4-х годичной давности несмотря ни на что (ни на небывалые успехи криптоэкономики, ни на рост экосистемы, ни на 1500 криптоматов по всему миру и абсолютную ликвидность бетховена срюзаут зе вёрлд и особенно в Зимбабве (кстати, какой там сейчас курс - все еще больше 20куе за бетховен?).
И че я не закрыл все свое криптог0вно?

Действительно, закройте и успокойтесь. Глядишь, аппетит улучшится, будете спать спокойнее и сюда заглядывать станете реже :)

Аппетит у меня нормальный, и сплю я спокойно. Это был эксперимент под названием "Отморожу назло бабушке уши". Понимал, что вкладываясь в г0вно, вряд ли что-то другое получишь на выходе. Но, тем не менее, из спортивного интереса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 18:05

airmax78

там же сумма маленькая. Ясен пень- спать спокойно можно. Ясно одно- крипта сейчас не в фаворе. Видно даже по этой ветке (частоте ее наполняемости). Хайп прошел- настали трудовые будни для понятия смысла бытия и т.д. Ну и подготовка к новому загончику- если керосина хватит...
GADFLY
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:26

  GADFLY написав:airmax78

там же сумма маленькая. Ясен пень- спать спокойно можно. Ясно одно- крипта сейчас не в фаворе. Видно даже по этой ветке (частоте ее наполняемости). Хайп прошел- настали трудовые будни для понятия смысла бытия и т.д. Ну и подготовка к новому загончику- если керосина хватит...

Проблема для ходлеров в том, что если в 2017м для разгона достаточно было пары вагонов кэша и печатного станка Тезера, то теперь для разгона нужны эшелоны кэша и с Тезером фокус может уже не пройти. А кто подгонит эшелоны кэша в эту стремную тему? Опять же, разные Фейсбуки с Голдманами (или кем там еще) поговаривают о запуске своих криптовалют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 01:03

  GADFLY написав:airmax78

там же сумма маленькая. Ясен пень- спать спокойно можно. Ясно одно- крипта сейчас не в фаворе. Видно даже по этой ветке (частоте ее наполняемости). Хайп прошел- настали трудовые будни для понятия смысла бытия и т.д. Ну и подготовка к новому загончику- если керосина хватит...

Хомяки начиная с 2015 года присматривались к биткоину, копили бабулесы и в 2017 году начали заскакивать в последние вагоны. Сейчас даже при всем желании, мощнейшей рекламной кампании столько бабла уже не занесут. Его у хомяков уже просто нет, нужны годы чтоб накопить еще. Те копейки которые они могут заносить с зарплаты - это фигня.
Вспомните как тут на форуме был пользователь aclan, спустивший на битфинексе $3000 своих сбережений. И сколько народу тут в кредит брали биток.

Сейчас проедается на биржах бабло хомяков из 2017 года.
Zebra
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