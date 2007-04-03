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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На биржах торги приуныли... Все в ожидании: куда пойдёт
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:33
Ну дык.
В Турции траблы с лирой, в Европе просадка валюты к доллару, фунт тоже вниз ползет, а гривна стоит, как влитая.
Инвесторы, видя такое дело, массово перекидываются в карбо - тихая гавань, Ёпт
Додано: Нед 27 тра, 2018 18:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На битфинексе скрытую заявку по эфиру уже пол дня не могут прогрызть. Я думаю это создатель EOS вырученный эфир за свои токеты сливает, проскакивала информация, что он закинул туда 200 тысяч эфира.
Да и возможно таким образом хотят завалить своего конкурента перед запуском основной сети 2 июня.
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Криптоволюто валитсо. Отрисовывает график 4-х годичной давности несмотря ни на что (ни на небывалые успехи криптоэкономики, ни на рост экосистемы, ни на 1500 криптоматов по всему миру и абсолютную ликвидность бетховена срюзаут зе вёрлд и особенно в Зимбабве (кстати, какой там сейчас курс - все еще больше 20куе за бетховен?).
И че я не закрыл все свое криптог0вно?
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:58
Действительно, закройте и успокойтесь. Глядишь, аппетит улучшится, будете спать спокойнее и сюда заглядывать станете реже
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:03
Аппетит у меня нормальный, и сплю я спокойно. Это был эксперимент под названием "Отморожу назло бабушке уши". Понимал, что вкладываясь в г0вно, вряд ли что-то другое получишь на выходе. Но, тем не менее, из спортивного интереса.
Додано: Пон 28 тра, 2018 18:05
airmax78
там же сумма маленькая. Ясен пень- спать спокойно можно. Ясно одно- крипта сейчас не в фаворе. Видно даже по этой ветке (частоте ее наполняемости). Хайп прошел- настали трудовые будни для понятия смысла бытия и т.д. Ну и подготовка к новому загончику- если керосина хватит...
Додано: Пон 28 тра, 2018 19:26
Проблема для ходлеров в том, что если в 2017м для разгона достаточно было пары вагонов кэша и печатного станка Тезера, то теперь для разгона нужны эшелоны кэша и с Тезером фокус может уже не пройти. А кто подгонит эшелоны кэша в эту стремную тему? Опять же, разные Фейсбуки с Голдманами (или кем там еще) поговаривают о запуске своих криптовалют.
Додано: Вів 29 тра, 2018 01:03
Хомяки начиная с 2015 года присматривались к биткоину, копили бабулесы и в 2017 году начали заскакивать в последние вагоны. Сейчас даже при всем желании, мощнейшей рекламной кампании столько бабла уже не занесут. Его у хомяков уже просто нет, нужны годы чтоб накопить еще. Те копейки которые они могут заносить с зарплаты - это фигня.
Вспомните как тут на форуме был пользователь aclan, спустивший на битфинексе $3000 своих сбережений. И сколько народу тут в кредит брали биток.
Сейчас проедается на биржах бабло хомяков из 2017 года.
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