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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 132
1) $6250 і вище
23%
30
2) $6000-$6249
5%
6
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
9%
12
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
49
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 08:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все, ребята, кино закончилось. Расходимся до конца года.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:58

Занимающаяся интернет-безопасностью китайская компания Qihoo 360 обнаружила ряд уязвимостей на криптовалютной платформе EOS, которые назвала «эпическими».

Как сообщает служба новостей поисковика Weibo, некоторые баги платформы могут позволить хакерам произвести удалённый запуск произвольного кода на узлах EOS и даже полностью захватить контроль над ними.

Специалисты Qihoo 360 говорят, что у хакеров есть возможность активировать баг с помощью «злонамеренных» смарт-контрактов. Став частью блока, такой смарт-контракт может сделать уязвимыми для атак все полные узлы. В таком случае проблемы коснутся резервных узлов, бирж и узлов кошельков.

Команда Qihoo 360 уже предупредила разработчиков EOS. В EOS в свою очередь заявили, что официальный запуск сети может быть отложен до устранения уязвимости. Представители Qihoo 360 также сделали заявление через Weibo о том, что криптовалютные проекты должны проявлять большую осторожность в вопросах безопасности.

Пока EOS по-прежнему планирует запуск своей сети на 2 июня. Таким образом, у команды остаётся чуть более четырёх дней (на момент публикации материала) для того, чтобы устранить проблемы.

Вокруг проекта EOS было много споров. Его рекламировали как улучшенную версию эфириума — второй криптовалюты по рыночной капитализации и уровню влияния. Таким образом, команда EOS обязана оперативно убрать все обнаруженные недочёты и доказать окружающим верность выбранного курса.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:16

  airmax78 написав:Все, ребята, кино закончилось. Расходимся до конца года.


Ну что за тревога.
Просто отработали полугодовые фьючерсы 25.12-29.06.
При этом очень хорошо ))
http://www.cmegroup.com/trading/equity- ... tures.html

Зображення

И на биржах теперь позеленело Зображення
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:20

maza5 Позеленеть-то оно позеленело, но совсем не до того уровня, с которого начало краснеть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:19

  airmax78 написав:Все, ребята, кино закончилось. Расходимся до конца года.

Зачем расходиться? Крипта в деле, спуск в шлюзы пока так и не состоялся, а чьи-то несбывшиеся ожидания не проблема.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:36

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Все, ребята, кино закончилось. Расходимся до конца года.

Зачем расходиться? Крипта в деле, спуск в шлюзы пока так и не состоялся, а чьи-то несбывшиеся ожидания не проблема.

Ну так и в 2014-2015 году не сразу упало. Терпение и дождемся уровней 2000-3000
Zebra
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