Додано: Вів 29 тра, 2018 12:58

Занимающаяся интернет-безопасностью китайская компания Qihoo 360 обнаружила ряд уязвимостей на криптовалютной платформе EOS, которые назвала «эпическими».



Как сообщает служба новостей поисковика Weibo, некоторые баги платформы могут позволить хакерам произвести удалённый запуск произвольного кода на узлах EOS и даже полностью захватить контроль над ними.



Специалисты Qihoo 360 говорят, что у хакеров есть возможность активировать баг с помощью «злонамеренных» смарт-контрактов. Став частью блока, такой смарт-контракт может сделать уязвимыми для атак все полные узлы. В таком случае проблемы коснутся резервных узлов, бирж и узлов кошельков.



Команда Qihoo 360 уже предупредила разработчиков EOS. В EOS в свою очередь заявили, что официальный запуск сети может быть отложен до устранения уязвимости. Представители Qihoo 360 также сделали заявление через Weibo о том, что криптовалютные проекты должны проявлять большую осторожность в вопросах безопасности.



Пока EOS по-прежнему планирует запуск своей сети на 2 июня. Таким образом, у команды остаётся чуть более четырёх дней (на момент публикации материала) для того, чтобы устранить проблемы.



Вокруг проекта EOS было много споров. Его рекламировали как улучшенную версию эфириума — второй криптовалюты по рыночной капитализации и уровню влияния. Таким образом, команда EOS обязана оперативно убрать все обнаруженные недочёты и доказать окружающим верность выбранного курса.