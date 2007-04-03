airmax78 написав:artist_007 написав:kuzment
Есть мнение, что мошенничеством занимаются сами команды криптобирж, координируемых из одного центра. Но при таком поведении крипторынок неминуемо движется к самоуничтожению.
Хомяков почти нет, майнинг-фермы резко упали в продажах. Рынок либо целенаправленно монополизируют, делая крипту казино для избранных, либо уничтожают на корню.
Так что да, вероятность повторения 2014 года весьма высока.
Причем кидок может быть глобальным.
Я все-таки ожидаю новый проект, которым заменят биток, но кто ж может заглянуть в будущее ?
Я не думаю, что это эфир, эос или риппл.
Мы не видим закулисы.
Уже проскакивало в прессе: ФБ и, по-моему, Голдманы или Меррилл Линч думают о внедрении своей криптовалюты. Если это произойдет, то, думаю, %%90, если не больше, существующего рынка обнулится.
AMD, NVIDIA обнулється, ФР падає в піке, долар USA іде на паритет із RUR